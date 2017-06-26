Антрацит из ЮАР все равно дешевле американского - Марунич

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украина собирается закупить в США два миллиона тонн угля. О соответствующем соглашении договорился президент Петр Порошенко. В интервью украинским телеканалам он рассказал, что Украина планирует закупить такое количество угля из Пенсильвании по конкурентным ценам.

По словам Порошенко, в настоящее время есть все условия для того, чтобы реализовать это соглашение и закупить американский уголь. Также украинский президент отметил, что планирует увеличить долю американских поставщиков ядерного топлива до 55%.

Планы Петра Порошенко относительно закупки угля прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Какой именно уголь собираются закупать в США? Речь идет об антраците?

— Антрацит, поскольку иные виды угля украинской тепловой генерации не нужны. Они в достаточных объемах добываются внутри страны и в случае необходимости их можно импортировать из каких-то ближайших стран-соседей, например, той же Польши, что показывала компания ДТЭК. Нет смысла везти уголь газовой марки из каких-то фантастических стран.

Насколько эффективно и объективно везти из США два миллиона тонн угля в Украину?

— Привезти можно, это не суть проблемы. Тем более вероятно это будет растянуто на длительный период времени. Другое дело, что очевидно, что если бы экономика этих поставок была очень привлекательной, то наверное уже бы везли этот уголь. Тут вопрос в другом. Почему везут из ЮАР? Наверное, потому что их ЮАР получается удобнее и дешевле логистически. Из США, наверное, будет дороже. Более того статистика поставок 2014-2016 годов показывает, что уголь из США, будет дороже, чем южноафриканский, причем в ряде случаев существенно дороже. Если не ошибаюсь, поставки 2016 года показали 66 долларов за тонну была средняя таможенная стоимость ЮАР, а США — порядка 100 и даже более 100 долларов тонна. Там можно разбираться с нюансами этих поставок, но очевидно, что поставки из США будут дороже, чем из ЮАР. Но с другой стороны, альтернативы нет уже у "Центрэнерго". Нужно готовиться к зиме. Более того, насколько я понимаю, они уже опоздали, они уже возят уголь с одной станции на другую. Это вообще, извините, и смех, и грех. Такого никогда не было в истории Украины, то, что мы видели, со Зимевской на Трипольскую ТЭС на прошлой или позапрошлой неделе. Поэтому отступать уже некуда. На самом деле, эти решения нужно было принимать раньше. Нужно срочно контрактовать этот уголь, везти его сюда, иначе мы просто рискуем столкнуться с, в общем, серьезными проблемами уже летом и скорее всего даже столкнемся с ними. Потому что поздновато мы этот уголь закупаем. А зимой так точно. Его просто не будет и будет дефицит электроэнергии.

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Сколько времени займет транспортировка двух миллионов тонн угля?

— Во-первых, контракт еще не подписан. Я думаю, что после точки подписания контрактов пройдет еще не менее месяца до того момента, когда первые партии угля придут в порты. Вы понимаете, что это длительный процесс. Там одно движение, одна перевозка займет порядка, думаю, десять суток, а может и больше. Это же трансатлантическая перевозка, а потом еще под двум морям с проходом проливов тех же самых турецких, которые загружены всегда. И я не думаю, что это будут давать зеленый свет украинским судам, точнее американским или каким-то для украинских поставок. Поэтому этот уголь прибудет в Украину, наверное, уже ближе к концу лета.

Если уголь из ЮАР более привлекателен, почему нет информации об этих поставках?

— Я думаю, что ситуация очень простая. Скорее всего, компания ДТЭК его оттуда, образно говоря, выгребла уже. Это весь уголь до конца года. Потому что в противном случае, скорее всего, контрактовали бы в ЮАР. Там уже есть схема, то есть удобно и есть какое-то понимание экономики. ДТЭК закупил 675 тысяч тонн с возможностью расширения до миллиона, а они всего такого угля, который в общем, подходит для нас, добывают порядка трех миллионов тонн и контрактуются не только украинские компании. Вдруг после того, как Семен Семенченко и компания заблокировали железную дорогу и через месяц появились украинские потенциальные покупатели. Естественно, что часть этого угля уже была продана по контрактам.

А если не ЮАР и не США, то кто тогда?

— Президент ездил полгода назад в Австралию и там тоже договаривался о поставках угля. На самом деле это уже комично все звучит. Но из Австралии тоже приходило одну судно на протяжении 2015-2016 годов. ДТЭК его контрактовал. Просто это будет еще дороже. Можно из Вьетнама везти. Есть еще страны, которые добывают. И в Южной Америке есть. Австралия — крупный производитель угля. В России в конце концов можно покупать, если своем уже, извините, припрет. Тут намного все проще и никакого морского транспорта не нужно. Железной дорогой можно прямо поставить из Кузбаса уголь прямо на украинскую станцию. Это, кстати, логистически самый простой путь. И экономически будет, наверное, дешевле всего. По такому пути пойдут частные компании, потому что государство традиционно отказывается от таких закупок.

Можно ли поступить с поставкой угля так, как и газа, то есть с помощью реверса?

— В теории можно, но зачем. Россия крупный поставщик угля в Европу, один из крупнейших, в Польшу. Можно, конечно, завозить российский антрацит в Польшу, а потом везти в Украину. Во-первых, экономика будет такая себе. В общем, наверное, лучше напрямую покупать, потому что реверс у нас тоже в значительной степени был часто намного дороже, чем поставки потенциально российского газа, когда мы его не покупали на протяжении последних двух лет. Если вы, конечно, не верите в ложь Юрия Витренко и Андрея Коболева, которые брехней заполонили все эфиры в свое время и пресс-служба "Нафтогаза". Поэтому реверс угля, это абсурд какой-то. Проще его покупать в ЮАР. Правду вам скажу. Дешевле всего были поставки с Донбасса. Это очевидно. Но поскольку сейчас они не осуществляются, то приходится просто покупать его в ЮАР, потом в США. Экономика работы тепловой генерации ухудшится на этом импортном угле дорогом из США. И тогда будут две альтернативы. Либо регулятор пересмотрит тарифы для "Центрэнерго", и будет повышать тариф оптовый, и потом задумываться над повышением тарифа для конечного потребителя, либо этого регулятор не сделает. А убытки лягут на "Центрэнерго". Такое уже было в 2014 году, в частности. Причем, и в 2015 году была ситуация, мягко скажем, не оптимистичная для тепловой генерации. Перед такой альтернативой сейчас стоит генерация. А как оно будет, посмотрим по факту. В общем это не сильно радостная ситуация, потому что похоже, этот уголь даже в "Роттердам+" не впишется по цене. Вот этот пресловутый "Роттердам+", уголь из США, скорее всего будет дороже со всеми вытекающими последствиями.

Какая украинская суточная необходимость в антраците?

— До конца года от момента прекращения поставок с Донбасса, объемы оценивались где-то в 5,4 миллиона тонн вообще до конца года. Это условно с апреля по декабрь. ДТЭК еще нужно будет докупать. Это совершенно однозначно. Просто там еще есть частные игроки, теплоэлектроцентрали, которые где-то же этот уголь покупать будут. Наверное они будут сами контрактовать. В России кто-то будет что-то покупать, те, которые от политики далеки. Не знаю, хватит ли ДТЭК тех объемов, которые они законтрактовали — 675 тысяч до конца года по 75 тысяч в месяц. Наверное будет еще где-то закупать. Возможно, в тех же США, может еще в Австралии. Но в любом случае, это будет ложиться на экономику.

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Чего ожидать украинцам, если уголь кончится? Будет ли увеличена генерация АЭС?

— Уже некуда увеличивать. Там и так уже доля достигает в отдельные сутки 60%, да и 62%. Это напрямую ставит под угрозу стабильное функционирование энергосистемы страны. И слава Богу, что пока у нас не было серьезных сбоев. Честно говоря, мы уже где-то на грани, потому что с такой долей атомной генерации энергосистемы не предназначена работа в принципе, она не проектировалась, не строилась и не эксплуатировалась в таких режимах. И поэтому речь еще идет, но ситуация может закончиться, когда одна будет крупная авария и просто выйдет из строя блок АЭС, не на 15 часов, как это было, а на 15 дней. Такое вполне реалистично. Мы это все видели в предыдущие годы. Вот тогда уже будет серьезный момент с испытанием, потому что заместить эти мощности будет очень сложно. Тем более насколько я смотрел прогноз погоды со вторника начинается жара. Потребность в электроэнергии вырастет. Это будет первый серьезный экзамен, потому что до сих пор погодные условия благоволили, то есть жары не было по большому счету. Эти летние пики, с которыми столкнулась Украина даже при падении потребления электроэнергии существенно за последние три года уже упали очень сильно по объективным и субъективным причинам. Сейчас мы опять столкнемся с этими летними пиками. И как мы их пройдем, сложно сказать. До того последние или предыдущие два года какие-то объемы угля были на станции. Сейчас его вообще там нет практически. "Центрэнерго" вынуждена была везти уголь с одной станции на вторую.

У компании Рината Ахметова якобы есть шахты в Пенсильвани. Не с этих ли шахт будет покупаться уголь для Украины?

— Насколько мне известно, эти шахты в Пенсильвании, у ДТЭК там действительно есть. Во-первых, там объемы добычи незначительные. А во-вторых, там, насколько мне известно, они то ли банкроты, то ли в общем почти банкроты. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что экономика поставок с этих шахт была бы позитивной. Скорее всего речь идет, конечно, о поставках с каких-то крупных добывающих американских компаний, потому что Ахметов покупал эту компанию, название сейчас не припомню. В общем это был провальный бизнес-проект. И насколько я помню, он то ли продал, то ли собирался продавать. Вчера обанкротилась добывающая компания Ахметова в США. Вряд ли это будет Ахметов, честно вам скажу.

Ранее политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем — решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь.