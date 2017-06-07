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    ДТЭК обвинил ополченцев в попытке продать уголь Турции и Испании

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (286)

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    Представитель украинской энергокомпании сообщил, что ДНР и ЛНР "очень сильно дисконтируют цену" на уголь. По его словам, на "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит" остались 450 тысяч тонн готовой продукции.
    Уголь
    AP Photo/Mstyslav Chernov

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Украинская энергокомпания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК заявляет, что ополченцы пытаются продать уголь из Донбасса Турции и Испании, предлагая до 50% скидки, передает в среду агентство "Укринформ".

    Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. ДТЭК 15 марта заявил о потере управления над предприятиями в самопровозглашенных республиках.

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    "Мы ведем переговоры с потенциальными клиентами, которые могут покупать наш уголь, — Турция, Испания. Мы его считаем своим, просто его украли. Когда мы ушли, на "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" остались 450 тысяч тонн готовой продукции. В России возможности работать ограничены", — сказал журналистам и.о. генерального директора компании "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

    По его словам, потенциально активным покупателем угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса может стать именно Турция. "Очень сильно дисконтируют цену, 30-40-50% скидки, чуть ли не бесплатно отдают. Мы с такими случаями работаем. Наша задача, чтобы ресурсом не торговали", — отметил представитель ДТЭК.

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    По его информации, есть попытки поставлять на турецкое направление до 50 тысяч тонн угля в месяц. "Уже отправляются корабли по 15-20 тысяч тонн, то есть лежит в порту уголь, который будет отгружаться. Используют порт Ростов, откуда отправляют маленькие корабли. Есть контракт с Испанией на 30 тысяч тонн. В основном, это не антрацит, а сорта АС, АМ. Происхождения пишут российское, обеспечивают сертификат происхождения", — заявил Сахарук.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек.

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