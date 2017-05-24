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    Насалик сообщил, когда Украина полностью откажется от антрацита

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    Глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что в 2019 году Украина сможет быть полностью независимой от антрацитовой группы угля, сейчас происходит постепенное снижение ее использования.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Минэнерго Украины планирует к 2019 году полностью отказаться от антрацитовой группы угля в энергетике путем перевода энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) на газовый уголь, сообщил глава министерства Игорь Насалик.

    Славянская ТЭС
    ПАО "Донбассэнерго"
    Цепная реакция. Из-за дефицита антрацита остановилась пятая по счету ТЭС

    "Мы замещаем антрацитовою группу газовой группой угля. Если в прошлом году это было 10 миллионов тонн (использовалось антрацита – Ред.), то сейчас уже 7 миллионов тонн. В этом году мы планируем увеличить долю газового угля еще на три миллиона тонн, аналогичное замещение должно пройти в 2018 и 2019 годах. В 2019 году мы сможем сказать, что мы будем полностью независимыми от антрацитовой группы", — сказал Насалик на заседании правительства страны в среду.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ранее в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

    Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017.

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