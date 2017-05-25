На пороховой бочке. Корольчук: власти забыли о строительстве новых АЭС?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине эксплуатируются 15 энергоблоков общей мощностью 13 835 МВт на четырех атомных электростанциях: 6 блоков – на Запорожской, 4 – на Ровенской, 3 – на Южно-Украинской (Николаевская область) и 2 – на Хмельницкой. 10 из этих блоков были запущены еще при Советском Союзе, а значит, их 30-летний проектный эксплуатационный срок истекает, правда на 6 из из них уже была проведены роботы по продлению срока эксплуатации.

Сейчас в Украине готовится новая Энергетическая стратегия до 35 года. Приоритеты энергетической политики Украины, которые указаны в стратегии, – это отказ от антрацитового угля, дальнейшее использование атомной энергетики.

"Наибольшей проблемой будущего развития атомной генерации в Украине является отсутствие стратегии развития этой отрасли. И она, к сожалению, не отражена, как и остальные виды генерации, ни в предыдущей Энергетической стратегии, ни в той, которая передана на рассмотрение правительства.

Кроме констатации того, что у нас, действительно, блоки АЭС подходят к завершению своего проектного срока эксплуатации, и соответственно, что атомную генерацию нужно сохранить в тех объемах, в которых она сегодня присутствует в энергобалансе, по большому счету мы там ничего не увидим. И это проблема – атомная генерация остается в "подвешенном" состоянии", – сказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, если срок эксплуатации энергетических блоков украинских АЭС закончится в коридоре 2025-2035 гг, то Украина уже к этому времени должна будет реализовать строительство новых проектов блоков АЭС.

"Уже сегодня мы должны были бы иметь проекты, инвесторов или деньги в бюджете, и по большому счету, должны были бы даже начинать строительство.

В действительности, проблема современной мировой ядерной генерации – очень долго реализуются проекты по строительства АЭС, они затягиваются, начиная с финансовых причин, и заканчивая политическими причинами. То есть, в среднем АЭС можно построить где-то в коридоре до 10 лет, мы как раз бы и построили к 2030 году.

Речь идет об одной условной АЭС на 4 блока, а нам необходимо две АЭС, чтобы было хотя бы 8-10 блоков (все зависит опять же от нашей стратегии, сколько мы будем потреблять энергии, и какова будет доля атомной генерации). На это потребуются огромные средства – на один блок минимум 2 млрд долларов, то есть нам потребуется около 16 млрд минимум на восемь блоков", – пояснил Корольчук.

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По его словам, вывод из эксплуатации блоков АЭС также упирается в проблему финансирования.

"Чтобы вывести из эксплуатации 4-5 блоков, необходимо до 6 млрд долларов. То есть, нам, чтобы остановить 8-10 блоков нам необходимо потратить около 12 млрд долларов. Где у нас эти деньги? Мы их сегодня даже не планируем.

То, что "Энрегоатом" откладывает в специальный фонд – это скорее дань традиции, что такой фонд существует, и дань моде, чтоб показать, что у нас эти работы ведутся. Но объективно, этого недостаточно, 1-2 млрд гривен – это не те деньги, не те масштабы", – констатировал Корольчук.