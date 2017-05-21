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    На Запорожской АЭС отключился энергоблок, причина неизвестна

    (обновлено: )21410
    Согласно информации, радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    Как сообщили в пресс-центре НАЭК "Энергоатом", сегодня в 15.09 энергоблок №1 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от энергосети. Причины срабатывания автоматики выясняются.

    В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2670 МВт. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет.

    Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 г., третий — в 1986 г., четвертый — в 1987 г., пятый — в 1989 г., шестой — в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вызрос с 2 до 22%.

    Ранее сообщалось, что Украина восстановила порядок платежей России за ввоз в РФ на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) своих АЭС, Киев перечисляет деньги полностью и в срок.

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