На Запорожской АЭС отключился энергоблок, причина неизвестна

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети.

Как сообщили в пресс-центре НАЭК "Энергоатом", сегодня в 15.09 энергоблок №1 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от энергосети. Причины срабатывания автоматики выясняются.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2670 МВт. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 г., третий — в 1986 г., четвертый — в 1987 г., пятый — в 1989 г., шестой — в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вызрос с 2 до 22%.

Ранее сообщалось, что Украина восстановила порядок платежей России за ввоз в РФ на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) своих АЭС, Киев перечисляет деньги полностью и в срок.