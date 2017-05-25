Рябцев о близоруких планах в энергетике Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Многие эксперты в энергетической отрасли долгое время призывали власти разработать и утвердить текст новой энергетической стратегии Украины.

В декабре 2016 года на сайте Минэнерго был опубликован проект энергостратегии до 2035 года. В феврале Европейская комиссия направила Министерству энергетики и угольной промышленности Украины письмо, в котором изложила фундаментальную критику проекта "Энергетической стратегии Украины до 2035 года, в частности за его излишнюю оптимистичность.

В конце февраля 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от представителей рабочей группы в министерстве, которая разрабатывает энергостратегию, завершить подготовку этого документа во втором квартале 2017 года.

"В энергетической сфере присутствует достаточное количество проблем, эти проблемы существуют и в атомной энергетике Украины.

Наибольшей проблемой является то, что в Украине пока не планируется ничего после наступления 2020 года. Несмотря на недавнее одобрение Управляющим комитетом при правительстве Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, там все же четко не определено, что ждет атомную энергетику после 2020 года, когда необходимо уже задумываться о том, чем мы будем компенсировать мощности тепловых электростанций, которые будут в массовом порядке изыматься из энергетического баланса", – сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, именно на тепловые электростанции мало кто обращает внимание.

"Все зациклены на продолжении сроков эксплуатации атомных станций, но проблемы будут возникать с тепловыми. Поскольку в Украине пока еще наблюдается профицит базовой мощности и растущий дефицит маневренной мощности, то проблемы могут возникнуть уже после 2020 года, связанные с тем, что выход из строя тепловых электростанций будет нечем компенсировать", - пояснил эксперт.

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При этом Рябцев предостерег некоторых энергетиков от политики, которые настаивают на необходимости регулирования суточной мощности за счет увеличения или уменьшения загрузки атомных электростанций.

"Эти работы, понятно, проводятся, но мне бы не хотелось, чтобы это было массовых явлением, поскольку энергоблоки атомных электростанций не предназначены для регулирования мощности в течение суток. Именно поэтому необходимо уже сегодня думать, что будет после 2020 года и чем мы будем компенсировать те мощности, которые будут выводиться из энергетического баланса Украины", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, за счет возобновляемой энергетики решить этот вопрос невозможно, поскольку каждый мегаватт установленной мощности возобновляемой энергетики потребует резерва по крайней мере в 900 киловатт.

"И на это, кстати, тоже мало кто обращает внимание. Кроме того, намного лучше для энергетического баланса страны, особенно для объединенной энергосистемы, ввести в эксплуатацию один энергоблок, чем 200-300 маленьких электростанций, работающих на энергии солнца или ветра. Все это хорошо на уровне домохозяйств, но если мы хотим сохранить Украину промышленной державой, то только на ветровой энергетике мы не выедем: необходимо и в дальнейшем развивать атомною энергетику, которая является уникальной на просторах Европы", — заключил Рябцев.