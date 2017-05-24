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    Марунич: Мы подошли к критической точке работы энергосистемы страны

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    По мнению эксперта в области энергетики Дмитрия Марунича, конфискация угля, завезенного в Украину из неподконтрольных Киеву территорий, вряд ли существенно отразится на энергетическом балансе страны.
    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    С целью экономии антрацита в Украине чрезвычайные меры в энергетике продлят до осени, сообщил глава Министерства энергетики Игорь Насалик. Кроме того, Минэнерго призвало фискальную службу и таможню конфисковать уголь из из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, который завозится незаконно. 

    "ЧП в энергетике нужно продлевать в любом случае, поскольку с момента его введения запасы антрацита существенно уменьшились — более чем вдвое. Если, по состоянию на 1 января этого года, согласно данным портала data.gov.ua, было 1,05 млн тонн антрацита, то по последним данным на 10 апреля — всего 453 тыс. тонн. Статистика красноречива. И ситуация только ухудшилась: антрацита пока нет, не привезли даже первую партию. Поэтому оснований отменять ЧП нет вообще", – сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии РИА Новости Украина.

    Что касается конфискации угля, то эксперт не исключает, что лоббирует это решение ДТЭК, чтобы уголь с его шахт, национализированных на неподконтрольных территориях, не попадал в Украину минуя компанию. 

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: ЧП в энергетике продлится до начала отопсезона

    "Но как это скажется на угольном балансе страны в целом, не до конца понятно по причине того, что в настоящее время, повторюсь, антрацита как не было, так и нет. И если дальше его не привезут, то мы уже подходим к точке, когда это может быть чревато определенными рисками для работы энергосистемы, о чем неоднократно говорили и в "Укрэнерго". 

    Пока этого удалось избежать, но как долго это все продлится, большой вопрос на фоне того, что летом снижается количество воды в реках, следовательно, снижается выработка энергии гидроэлектростанциями, и блоки атомных электростанций частично выводятся на плановые ремонты. 

    А во-вторых, блоки отдельных АЭС, той же Южно-Украинской, не могут работать с установленной мощностью по причине дефицита воды в реках и водохранилищах", — пояснил Марунич.

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    По его словам, в результате, все это чревато дефицитом электрической энергии, который может создаться в случае отсутствия угля и невозможности покрывать пиковые нагрузки.

    "Базовая генерация снизит выработкку, часть маневренной генерации в лице гидроэлектростанций тоже снизит выработку, и, если не будет антрацита, заместить это будет сложно, а потребление рискует повысится летом из-за жары. Широко распространились системы кондиционирования, когда жарко, люди их включают, и начинает расти потребление электроэнергии, такое уже было в 2015 и в 2016 гг, хотя еще 15 лет назад такое не было характерно для Украины", – отметил Марунич.

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