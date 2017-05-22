Атомная энергетика переживает нелегкий период – экс-глава Госатома

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

На референдуме в Швейцарии победили сторонники отказа от АЭС. Таким образом, в стране одобрили новую энергетическую стратегию до 2050 года.

Через 33 года страна полностью должна отказаться от строительства новых АЭС, а также закрыть пять существующих. Кроме того, энергетическая реформа предусматривает переход на возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции, ветрогенераторы и солнечные установки.

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У нас же энергетическая стратегия до 2030 года предполагает увеличение зеленой энергии до 11%. Помимо этого, работу АЭС продлят, ТЭС будут модернизировать, а добычу газа увеличат до 45 миллиардов кубов.

Разные стратегии и подход правительства в вопросах энергетики прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы независимый эксперт, экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский.

Почему Швейцария может позволить себе отказаться от атомной энергии и перейти на возобновляемые источники энергии, а Украина наоборот, желает развивать атомную энергетику, а зеленую энергетику к 2030 году установить лишь на уровне 11%?

— Во-первых, давайте будем более сдержанными в оценке решения правительства, вернее референдума в Швейцарии. В Европе сейчас существуют разные точки зрения по поводу будущего энергообеспечения стран ЕС. Далеко не все занимают такую позицию, которую продемонстрировали швейцарцы. Кстати, там лишь 58% проголосовало за то, о чем вы сказали. Я хотел бы напомнить, что в ноябре прошлого года аналогичный референдум проводился в той же Швейцарии и тогда наоборот, победу одержали те, кто был против остановки атомных станций. Там действительно сегодня правительство, которое выступает против атомной энергетики и достаточно активно проводит такую политику в жизнь. Можно обратиться к исследованиям очень влиятельной в Европе компании Environmental Progress. Я хотел бы сослаться на недавнее заявление её руководителя, а это экологическая организация, как вы понимаете. Он сказал, что атомная энергетика, это единственная технология, способная ликвидировать нищету и остановить негативное влияние на окружающую среду. В Европе половина стран ЕС используют АЭС. Примерно четверть всей потребляемой в ЕС электроэнергии вырабатывается АЭС.

С чем все-таки связано решение референдума в Швейцарии уйти от атомной энергетики до 2050 года?

— Атомная энергетика переживает нелегкий период, это очевидно — аварии в Чернобыле, авария на Фукусиме. Все эти старые страхи, которые существовали, они опять возобновились. Ведь мало кто обращает внимание на то, что сегодня уже две трети территории вокруг АЭС на Фукусиме очищены и правительство объявило о возможности возврата населения в эти районы. То есть, загрязнение сохраняется на достаточно небольшом участке вокруг непосредственно электростанции. А вот эффект от того, что произошло, он значительно больше. Мало кто вспоминает о том, что более 20 тысяч японцев погибло в результате землетрясения и цунами. И мало кто знает о том, что переоблучения ни персонала, ни тем более населения в результате аварии на Фукусиме не произошло. Понимаете, вот такой психологический настрой после особенно аварии на Фукусиме. Если говорить о западном мире, он безусловно дает свои негативные последствия, это совершенно однозначно. Но вот объективной оценки энергетического будущего и не только Европы, но и всего мира, они однозначно показывают, что если мы действительно хотим сохранить нашу планету с точки зрения влияния на окружающую среду, то при наблюдающемся росте потребления электроэнергии в мире, без атомной энергии не обойтись. И здесь нельзя противопоставлять атомную энергетику тем же возобновляемым источникам энергии. Надо отчетливо представлять себе, что могут те или иные энергоисточники.

Почему атомная энергия не сопоставима с другими источниками?

— Да, безусловно, возобновляемые источники, это источники практически бесконечные, однако если ночь, если нет ветра, если облачно, то эти энергоисточники начинают работать нестабильно. Мало кто знает, что более развитые ветроустаноки есть, например, в Германии и Дании, однако в этих двух странах наблюдается в последнее время нестабильность в энергообеспечении в связи с погодными условиями. Есть еще одно немаловажное обстоятельство: ученые показали, что если доля возобновляемых энергоисточников будет достигать порядка 30% от общей выработки электроэнергии, то для того чтобы компенсировать эту неустойчивость энергоисточников, надо иметь обязательный запас энергоисточников других типов, в объеме до 90% от возобновляемых источников. То есть энергоисточники возобновляемой группы, они безусловно нужны. Они важны, но у них есть ряд серьезных недостатков, который заставляет думать о том, чтобы дублировать эти энергоисточники. А чем и как дублировать? Газом? Его не так и много. Уголь? Это сегодня всем очевидно, что это экологически опасный источник энергии. А вот атомная энергетика, несмотря на то, что такие шумные аварии с точки зрения радиационных последствий и в общем-то говорить нечего, это крупнейшая в истории человечества, наверное, авария была и будет. А вот все остальные аварии, на той же Фукусиме, она же не дала больших радиационных негативных эффектов.

Ранее глава Комитета энергетической независимости Иван Надеин в эфире "ГС" подчеркнул, что блокада Донбасса создала предпосылки для снижения цены на электроэнергию.

Также член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире "ГС" проанализировала, когда и при каких условиях Украина сможет стать энергонезависимой.