Новая энергетическая стратегия Украины никого уже не спасет – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Энергетическая стратегия Украины до 2030 года предусматривает модернизацию ТЭС, продление срока эксплуатации АЭС. Стратегия также предполагает увеличение добычи газа до 40-45 миллиардов кубометров в год и выход на обеспечение 90% собственного потребления газа.

Шахты правительство хочет приватизировать, а не прибыльные государственные — закрыть. Добычу угля в Минэнерго хотят увеличить, а его потребление уменьшить за счет модернизации. И немаловажной частью стратегии будет энергоэфективность, которую хотят повышать всюду.

Состояние энергетики страны проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как вы считаете, Украина может себе позволить сосредоточится на зеленой энергетике, отказаться, например, от атомной или от тепловой энергии?

— В ближайшей перспективе нет. Нужно анализировать Швейцарию отдельно. Во-первых, насколько мне известно, есть достаточно старая ядерная энергетика. То есть вопрос с реакторами там немножко по-другому стоит. Вводить новые реакторы взамен тех блоков, которые будут в ближайшие годы выводится из эксплуатации по причине окончания строка их эксплуатации. Это первое. Второе, если мы сравним структуру народного хозяйства нашей страны и Швейцарии, то, очевидно, что будет разительное отличие. У нас доля тяжелой промышленности очень высока, металлургия, химия, а в Швейцарии нет вообще. Что там, даже не знаю, что в Швейцарии. Вы же сами, наверное, понимаете, это совершенно разная структура промышленности. Исходя из этого, если мы, предположим, перейдем на куда более дорогие виды генерации альтернативной энергетики, преимущества, которые еще остаются у украинского народного хозяйственного комплекса в сравнении с конкурентными, они просто исчезнут. У нас что? Дешевая рабочая сила есть? Действительно, еще как-то издержки относительно низкие на производство готовой продукции, это и все наши конкурентные преимущества. Поэтому, к сожалению, то, что могут себе позволить богатые страны, в Швейцарии один из самых высоких уровней жизни, какие там цены, они могут платить дорого за энергию. Украина себе такого позволить не может и в ближайшие годы, очевидно, не сможет, поскольку страна находится в глубоком кризисе и выхода из него в рамках действующей модели, предлагаемой властью, я не вижу.

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А какое тогда будущее энергетики вы видите? Например, стратегия до 2030 года, модернизация ТЭС и продление строка эксплуатации АЭС — это то, что нас ждет?

— Продление срока эксплуатации — безальтернативный вариант для Украины АЭС блоков. Более того, он уже осуществляется на протяжении длительного периода времени. "Энергоатом" это закладывает ежегодно. Но мы должны четко понимать, что после 2023, 2025 года у нас уже появится большое количество блоков, продлевать срок эксплуатации которых будет невозможно в принципе. Поэтому то, что вы сказали, должно быть дополнено, если мы хотим сохранить нашу энергосистему в работоспособном виде принятием решений о том, чем будут замещаться вывозимые из эксплуатаций блоки атомных станций после 2023 года. Причем принимать решения нужно уже, поскольку там весь цикл достаточно длительный и нужно очень большое капиталовложение. Я так понимаю, что, исходя из этого, что при Викторе Януковиче было принято решение о двух блоках на Хмельницкой АЭС. Но теперь это все уничтожено Минэнерго и "Энергоатомом" и я не совсем понимаю, как наша электроэнергическая система будет жить после 2023 года, если сейчас, в ближайшие полгода не будет принято некое решение по замещению тех блоков, ресурс которых побить будет просто невозможно. Что касается блоков теплоэлектростанций, да, они изношены. Там порядка 75% мощностей уже отработали ресурс. Какой-то модернизации, на нее просто нет денег или практически нет. Сейчас стоит вопрос, например, о переводе блоков с антрацита на уголь газовой группы, куда более актуально, хотя, наверное, нужно их модернизировать и строить новые. Об этом даже никто не думает. Даже не знаю, что сказать.

Правительство хочет приватизировать шахты, а не прибыльные государственные закрыть. Как такой подход вы оцениваете?

— Безальтернативный подход. В принципе, это собирались делать при Николае Азарове, при куда более стабильной социально-экономической ситуации в стране, при бюджете, который позволял тратить порядка 15 миллиардов гривен еще в тех ценах 2013 года, не в этих, не в нынешних фунтиках, извините. Были огромные дотации на покрытие себестоимости. Поэтому у нынешней власти альтернативы закрытию не будет, даже при том, что нам нужно управлять, но просто очень плохая экономика на ряде угледобывающих предприятий. За последние три года она только ухудшилась. Поэтому альтернативы закрытию нерентабельных шахт я для власти не вижу. Наверное, можно было подойти по-другому к этому вопросу, но, поскольку либеральные модели рынка, которые насаждаются, в том числе, реформаторами и диктуются западом, она другого не предполагает, в принципе.

Зеленая энергетика до 2030 года должна составить 11% от общего энергопотребления. Как для возобновляемых источников это много, мало?

— Этот параметр был утвержден еще при Януковиче, зафиксирован в ряде документов, наших обязательств перед Европой. Насколько мне известно, в 11% входила не только электрическая энергия. Там общая доля в балансе возобновляемых источников. Туда, по-моему, и биотопливо входит. В принципе, при тех реалиях это было куда более достижимо. Что произошло в электроэнергетическом комплексе? Очень сильно упали пики потребления, соответственно, если раньше, при том режиме на пиках страна потребляла до 39 гигаватт мощности, сейчас зимой дотягивали с трудом до 20,5, то есть вдвое упало потребление. Соответственно, под эти все мощности должна была работать маневренная генерация. Это были, прежде всего, маневренные блоки. Поскольку в два раза сократились пики, такое количество маневренной генерации просто стало не нужно, часть блоков простаивает. Антрацита под них нет. Поэтому я не совсем понимаю. Что эти планы выполнения увеличивают долю альтернативной генерации, которая неизбежно потребует повышения доли маневренной генерации в структуре, они могут быть невыполнимы с точки зрения не потому, что это не удается кому-то, точнее, не потому, что Украина не хочет делать. Может так получится, что нечем будет закрывать эти пробелы.

Свое мнение о положении электроэнергии выразил в эфире Голоса Столицы координатор программы "Изменения климата и энергетическая политика" фонда имени Бьолля Оксана Алиева.

Україна може собі дозволити зосередитись на зеленій енергетиці, відмовлятись, поступово, принаймі, від атомної енергії або від теплової?

— Так, звісно. На моє глибоке переконання, Україна не тільки може, але і повинна рухатись в цьому напрямку поступової відмови від традиційних джерел енергії, від постачання енергії з атомних станцій, від вугільного палива, вугілля, нафти, газу. Україна має рухатись в напрямку саме відновлювальної енергетики. Але тих видів відновлювальної енергетики, які вважаються саме сталими, тобто це вітрова та сонячна енергетика. Наприклад, ті плани державні, які на сьогоднішній день є щодо розвитку відновлювальної енергетики — це національний план до 2020 року, ті проекти енергетичної стратегії до 2035 року, які на сьогодні є, передбачають розвиток, включаючи, наприклад, великі гідростанції, які, на глибоке переконання і громадськості, і широкого кола експертів, не є насправді зеленими видами енергії, адже вони спричиняють дуже велику шкоду для довкілля.

Але ж треба давати якусь альтернативу. Чи в змозі буде зелена енергетика покрити всі ці потреби, принаймі, промисловості? Зелена енергетика — не таке вже дешеве задоволення.

— Так, тут я з вами частково лише погоджуюсь, адже коли ми говоримо про вартість видів енергії, нам треба враховувати, в першу чергу, цей весь ланцюг виробництва енергії з традиційних джерел і враховувати повністю його вартість. Коли ми говоримо про викопні палива, ми маємо враховувати вартість транспортування цієї, наприклад, нафти чи вугілля, вартість потім боротьби з наслідками викидів парникових газів, які відбуваються при спалюванні цих видів палива. Коли ми говоримо про атомну енергетику, це взагалі дуже широкий міф, який розповсюджується лобістами атомної енергетики, що вона є дешевою і доступною, адже вони ніколи не включають у вартість атомної генерації ту вартість видобутку уранової руди, вартість захоронення відходів ядерного виробництва і вартість виведення з експлуатації.

Ранее глава Комитета энергетической независимости Иван Надеин в эфире "ГС" подчеркнул, что блокада Донбасса создала предпосылки для снижения цены на электроэнергию.

Также член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире "ГС" проанализировала, когда и при каких условиях Украина сможет стать энергонезависимой.