ЕС призвал Раду принять пакет законов по энергоэффективности

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Европейский Союз призывает Верховную Раду Украины принять пакет законов, которые необходимы для создания Фонда энергоэффективности и получения поддержки от ЕС для его работы.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook со ссылкой на главу представительства Хьюга Мингарелли.

"ЕС призывает Верховную Раду принять пакет законов по энергоэффективности, поскольку на этой неделе Рада не смогла проголосовать за проект закона о коммерческом учете коммунальных услуг и за проект закона о жилищно-коммунальных услугах. Эти законопроекты и проект закона об энергетической эффективности зданий важны для создания Фонда энергоэффективности и получения поддержки Фонда со стороны ЕС", — цитирует Мингарелли пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Ранее глава Министерства энергетики Игорь Насалик сообщил, что с целью экономии антрацита в Украине продлят чрезвычайные меры в энергетике.