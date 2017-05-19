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    Политика

    ЕС призвал Раду принять пакет законов по энергоэффективности

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    На этой неделе Рада не смогла проголосовать за проект закона о коммерческом учете коммунальных услуг и за проект закона о жилищно-коммунальных услугах.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Европейский Союз призывает Верховную Раду Украины принять пакет законов, которые необходимы для создания Фонда энергоэффективности и получения поддержки от ЕС для его работы.

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    Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook со ссылкой на главу представительства Хьюга Мингарелли.

    "ЕС призывает Верховную Раду принять пакет законов по энергоэффективности, поскольку на этой неделе Рада не смогла проголосовать за проект закона о коммерческом учете коммунальных услуг и за проект закона о жилищно-коммунальных услугах. Эти законопроекты и проект закона об энергетической эффективности зданий важны для создания Фонда энергоэффективности и получения поддержки Фонда со стороны ЕС", — цитирует Мингарелли пресс-служба представительства ЕС в Украине.

    Ранее глава Министерства энергетики Игорь Насалик сообщил, что с целью экономии антрацита в Украине продлят чрезвычайные меры в энергетике.

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