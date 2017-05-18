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    Политика

    Луценко отчитается в Верховной Раде 24 мая

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    По поводу того, когда он придет отчитываться в парламент, Луценко сказал: "Как пригласят - сразу приду. Предварительно, я думаю, что это среда".
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко запланировал отчитываться в Верховной Раде 24 мая, передает УНИАН.

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    По поводу того, когда он придет отчитываться в парламент, Луценко сказал: "Как пригласят — сразу приду".

    "Предварительно, я думаю, что это среда", — отметил он, имея ввиду 24 мая.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко рекомендовал генпрокурору провести публичный отчет своей деятельности за год в парламенте.

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