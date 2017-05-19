Гройсман "подстрекает" Раду к резолюции о недоверии Кабмину

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман публично призвал депутатов Верховной Рады вынести на голосование вопрос о недоверии возглавляемому им Кабинету министров.

"Я предлагаю на следующей пленарной неделе в любой день внести резолюцию недоверия моему правительству. Я за свою должность не держусь и всегда был в этом вопросе самодостаточным", – заявил глава правительства в эфире телеканала "1+1".

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Он также заверил, что готов снова выступить с парламентской трибуны с отчетом о работе Кабмина. "Я не боюсь отчета правительства в парламенте. Когда был год, я вышел на трибуну украинского парламента, 14 апреля, отчитался", – ответил Гройсман на заявление журналиста о том, что он избегает встречи с депутатами.

Премьер также заявил, что не лоббирует назначения лояльных ему людей на должности в "ресурсные" министерства. "Я никого не "крышую". Я никого не лоббирую назначать, я никого не заставляю писать заявления", – подытожил он.

Ранее Гройсман заявлял, что готов уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы.