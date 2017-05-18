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    Гройсман сообщил, когда начнет работу Служба финансовых расследований

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    Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, на запуск работы Службы финансовых расследований нужно 6-8 месяцев. Служба аккумулирует функции налоговой милиции.
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    twitter.com/d_stoliarchuk

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Правительство рассчитывает на принятие закона о создании Службы финансовых расследований до конца текущего года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил правительственный проект пенсионной реформы на заседании Кабинета министров.
    УНИАН
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    А начать работу Служба сможет с 2018 года, считает премьер.

    "Принятие законопроекта — до конца года… Мы проанализировали, что на запуск работы Службы финансовых расследований нужно 6-8 месяцев. Так что запуск — со следующего года", — цитирует УНИАН Гройсмана.

    Ранее премьер заявил, что Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой милиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.

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