В среду состоится заседание Кабмина во главе с Гройсманом

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 17 мая, проведет заседание Кабинета министров. Об этом сообщает Правительственный портал.

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"17 мая под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", — говорится в сообщении.

Гройсмана, приехавшего в Израиль во главе делегации из нескольких министров, приняли также президент страны Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В ходе визита состоялось подписание документов о сотрудничестве в сферах медицины, таможенной службы, предотвращения чрезвычайных ситуаций, трудовой миграции. Участники встреч обсудили также пути активизации экономических связей, включая ускорение работы над созданием зоны свободной торговли, сообщили обе стороны.

Ранее сообщалось, что Гройсман призвал израильских бизнесменов инвестировать в Украину.