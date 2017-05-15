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    Гройсман прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

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    Глава Кабмина во время официального визита в Израиль планирует среди прочего обсудить вопрос утверждения уже до конца этого года Соглашения о Зоне свободной торговли и встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
    Владимир Гройсман в Израиле
    Владимир Гройсман в Facebook

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 15 мая, прибыл с официальным визитом в Израиль. Об этом глава правительства сообщил в своем аккаунте в Facebook.

    "Начал официальный визит в Израиль", — сказано в сообщении.

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    Глава Кабмина во время официального визита в Израиль планирует среди прочего обсудить вопрос утверждения уже до конца этого года Соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) и ознакомиться с передовым опытом Израиля в сфере инноваций, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

    В целом запланировано более двух десятков мероприятий, самые важные встречи — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Израиля Реувеном Ривлином и спикером Кнессета Юелем Эдельштейном.

    Среди ключевых тем переговоров с лидерами государства и представителями бизнеса — введение в Украине передового израильского опыта в сфере агропроизводства и реформы системы здравоохранения, налаживание сотрудничества в области высоких технологий.

    Кроме того, запланирована встреча премьер-министра Украины с деловыми кругами, руководством Центра "Тева" и руководителями ведущих израильских компаний в сфере биомедицинской инженерии и представителями украинской общины Израиля.

    Как отмечается, правительственную делегацию будут сопровождать представители бизнеса, которые будут изучать опыт Израиля в создании технологических парков, применении новых технологий в аграрном секторе и медицине. 

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    Ранее сообщалось, что встреча Гройсмана с Нетаньяху должна стать окончанием кризиса, начавшегося полгода назад из-за антиизраильского голосования Украины в ООН.

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