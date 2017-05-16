Гройсман обещает платить пенсии землякам, уехавшим в Израиль – Кнессет

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КИЕВ, 16 мая – РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал начать выплаты пенсий согражданам, эмигрировавшим в Израиль, в октябре этого года, сообщила пресс-служба израильского парламента.

"Глава правительства Украины заверил председателя Кнессета (Юлия Эдельштейна), что начало выплат пенсий репатриантам из Украины ожидается уже в октябре нынешнего года", — говорится в сообщении.

"В ближайшее время ожидается принятие решения украинского правительства по данному вопросу, а затем должно быть получено утверждение данного решения в парламенте Украины", — цитирует Гройсмана пресс-служба Кнессета.

Гройсмана, приехавшего в Израиль во главе делегации из нескольких министров, приняли также президент страны Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В ходе визита состоялось подписание документов о сотрудничестве в сферах медицины, таможенной службы, предотвращения чрезвычайных ситуаций, трудовой миграции. Участники встреч обсудили также пути активизации экономических связей, включая ускорение работы над созданием зоны свободной торговли, сообщили обе стороны.

Ранее сообщалось, что Гройсман призвал израильских бизнесменов инвестировать в Украину.