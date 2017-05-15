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15.05.201717:03
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    Фотоленты

    Гройсман в Израиле: встреча с Нетаньяху и подписание договоров

    (обновлено: )94
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
    Визит Гройсмана в Израиль
    facebook.com/volodymyrgroysman
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
    Визит Гройсмана в Израиль
    facebook.com/volodymyrgroysman
    Визит Гройсмана в Израиль
    facebook.com/volodymyrgroysman
    Визит Гройсмана в Израиль
    facebook.com/volodymyrgroysman
    Визит Гройсмана в Израиль
    facebook.com/volodymyrgroysman
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua

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    Украина и Израиль подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам встречи премьеров двух стран.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Продажа земли. Замануху на ТВ проплачивает Гройсман – Якубин

    Премьер-министр Владимир Гройсман с женой в понедельник прибыл с официальным визитом в Израиль, где проводит переговоры с руководством этой страны.

    Смотрите также: "Огламурился Eurovision": лучшие фотожабы

    "Сегодняшний визит и наша встреча, я глубоко убежден, будут иметь очень положительные результаты для работы между нашими правительствами, и соглашения, которые мы подпишем, тоже будут способствовать развитию нашего двухстороннего взаимодействия, развития экономик двух стран, углублению сотрудничества в различных сферах, в том числе должны уделить должное внимание развитию туризма", — цитирует его слова пресс-служба правительства.

    Владимир Гройсман пригласил своего коллегу Беньямина Нетаньяху посетить с визитом Украину.

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