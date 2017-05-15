Гройсман в Израиле: встреча с Нетаньяху и подписание договоров

Украина и Израиль подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам встречи премьеров двух стран.

Премьер-министр Владимир Гройсман с женой в понедельник прибыл с официальным визитом в Израиль, где проводит переговоры с руководством этой страны.

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"Сегодняшний визит и наша встреча, я глубоко убежден, будут иметь очень положительные результаты для работы между нашими правительствами, и соглашения, которые мы подпишем, тоже будут способствовать развитию нашего двухстороннего взаимодействия, развития экономик двух стран, углублению сотрудничества в различных сферах, в том числе должны уделить должное внимание развитию туризма", — цитирует его слова пресс-служба правительства.

Владимир Гройсман пригласил своего коллегу Беньямина Нетаньяху посетить с визитом Украину.