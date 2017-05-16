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    Экономика

    Гройсман сообщил, какие инвестиции нужны Украине от Израиля

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    По словам премьер-министра, он готов максимально способствовать реализации инвестиционных проектов, а также будет обеспечивать развитие торгово-экономического сотрудничества Украины и Израиля.
    Визит Владимира Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал израильский бизнес инвестировать в Украину, сообщает Правительственный портал.

    "Чего я хочу достичь как премьер-министр — я хочу, чтобы Украина была экономически сильной и успешной страной — без развития экономики, инвестиций это невозможно. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы вы инвестировали в Украину. Но мне тоже не нужны инвестиции, которые не будут успешны. Нам нужны успешные инвестиции", — сказал Гройсман.

    Визит Гройсмана в Израиль
    kmu.gov.ua
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    Премьер также заявил, что готов максимально способствовать реализации инвестиционных проектов, что будет обеспечивать развитие торгово-экономического сотрудничества Украины и Израиля и укреплять украинскую экономику.

    "Я лично и наше правительство всегда стояли на стороне легального, честного бизнеса, публичного, прозрачного. Мы сделаем все для того, чтобы каждый из вас был успешен. Я готов служить бизнесу, тому, кто создает наш ВВП. Мы готовы сопровождать каждый проект "под ключ". Это будет наша инвестиция в успех", — сказал Гройсман.

    Премьер-министр Украины с супругой в понедельник прибыл с официальным визитом в Израиль, где проводит переговоры с руководством этой страны. В ходе встречи стороны подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что во время встречи с премьер-министром Израиля они обсудили пути углубления двустороннего экономического сотрудничества, работу над созданием зоны свободной торговли (ЗСТ).

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