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    Экономика

    Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети

    (обновлено: )81
    На Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3245 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции (АЭС) подключили к єнергосети в понедельник, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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    В воскресенье пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что первый энергоблок Запорожской АЭС действием автоматики отключен от энергосети.

    "Двадцать второго мая 2017 года в 03.51 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Ведется набор мощности", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе сообщили, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3245 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

    Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует природному радиационному фону, добавили в пресс-службе.

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.

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