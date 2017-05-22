Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции (АЭС) подключили к єнергосети в понедельник, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В воскресенье пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что первый энергоблок Запорожской АЭС действием автоматики отключен от энергосети.

"Двадцать второго мая 2017 года в 03.51 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Ведется набор мощности", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3245 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует природному радиационному фону, добавили в пресс-службе.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.