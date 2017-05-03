Киев возобновил плату за ввоз в РФ отработанного топлива АЭС - источник

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина восстановила порядок платежей России за ввоз в РФ на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) своих АЭС, Киев перечисляет деньги полностью и в срок, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В конце мая 2016 года сообщалось, что госкорпорация "Росатом" вынуждена отложить возврат в Россию на хранение и переработку новой партии отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС, потому что не получила от Киева необходимый аванс из-за ареста счетов оператора украинских АЭС НАЭК "Энергоатом". Позже счета "Энергоатома" были разблокированы, летом 2016 года украинская сторона возобновила оплату.

"Украинская сторона платит все день в день, теперь никакой задолженности нет", — сказал собеседник агентства.

Возврат отработавшего (облученного) ядерного топлива из Украины в Россию осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики от 15 января 1993 года. Речь идет о ядерном топливе, произведенном в России для действующих на Украине атомных энергоблоков российского дизайна.

Соглашение предусматривает доставку на территорию России ОЯТ на временное хранение и переработку с последующим возвратом радиоактивных отходов в Украину. Основная цель этого сотрудничества заключается в обеспечении безопасной работы атомных электростанций России и Украины.

В процессе переработки в России облученных тепловыделяющих сборок извлекаются ценные компоненты, в том числе плутоний, а также уран, который используют в РФ для изготовления нового топлива для АЭС. Они остаются в России. В соответствии с контрактом остальные высокорадиоактивные продукты деления, содержащиеся в ОЯТ и не являющиеся делящимися ядерными материалами, в ходе переработки будут остеклованы и в виде кондиционированных радиоактивных отходов отправлены обратно в Украину.