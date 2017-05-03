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    Россия инвестирует в строительство турецкой АЭС $22 млрд - Путин

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    (обновлено: )18530
    АЭС "Аккую" - первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). Общий объем российских инвестиций в него составит 22 миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
    Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Общий объем российских инвестиций в проект строительства с участим РФ АЭС "Аккую" в Турции составит 22 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Встреча Порошенко и Эрдогана
    Пресс-служба главы государства
    Договоренности Эрдогана и Порошенко. Комментарий турецкого эксперта

    "Общий объем российских инвестиций в него (проект строительства АЭС "Аккую" — Ред.) составит 22 миллиарда долларов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

    Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

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