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    Копчинский: медлить нельзя – Украина приближается к энергетическому коллапсу

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    Украина в течение ближайших 20 лет должна решить задачу продления жизнеспособности не только атомной, но и реанимации тепловой энергетики, считает экс-директор Государственного департамента атомной энергетики Украины Георгий Копчинский.
    Экс-директор Государственного департамента атомной энергетики Украины Георгий Копчинский
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Управляющий комитет при Кабинете министров Украины одобрил проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

    Приоритеты энергетической политики Украины, которые указаны в стратегии, – это отказ от антрацитового угля, дальнейшее использование атомной энергетики, интеграция объединенной энергосистемы Украины в европейский рынок электроэнергии, перенос пунктов приема-передачи транзитного газа с восточной на западную границу Украины, переход к стимулирующему тарифообразованию для энергокомпаний.

    Сегодня основные потребности в электроэнергии в Украине обеспечивают атомные, тепловые и гидравлические электростанции. Почти 60%, а периодами и более, обеспечивает атомная генерация, порядка 25% – тепловая генерация и до 8% – гидравлические станции. И мало кто задумывается над тем, что в тепловой электроэнергетике работают блоки, которые были построены более 40 лет назад.

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    "Почти за полстолетия ничего нового с точки зрения новых энергомощностей не получила. Эти блоки работают, я бы сказал, на издыхании, и в любой момент можно ожидать аварийных остановок массового порядка. Да и вообще, если говорить о будущем электроэнергетики нашей страны, о решении проблем обеспечения энергией украинского общества, тепловые электростанции долго в таком состоянии просуществовать не смогут. Я бы назвал эту ситуацию критической, близкой к серьезному энергетическому коллапсу", – сказал экс-директор Государственного департамента атомной энергетики Украины Георгий Копчинский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По его словам, примерно чего-то подобного можно ожидать и от атомной генерации после 2030 года. 

    "Действительно, у большинства действующих ядерных энергоблоков тридцатилетний расчетный ресурс выработан или будет выработан в ближайшее время. Однако по мировому опыту, по заключениям соответствующих экспертных ведущих организаций и специалистов, эти блоки могли бы проработать еще порядка 20 лет. На более рассчитывать вряд ли приходится, потому что там уже будут играть роль очень серьезные факторы, связанные с целостностью корпусов реакторов, а это наиболее уязвимый элемент реакторных установок. И получается, что мы в течение ближайших двадцати лет должны каким-то образом решить задачу продления жизнеспособности не только атомной энергетики, но и реанимации тепловой энергетики”, – сказал эксперт. 

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    Сейчас все активнее продвигаются предложения перейти на возобновляемые источники энергии, однако, по утверждению Копчинского, это не решает проблемы в энергетике Украины. Он пояснил, что сегодня наибольших успехов в развитии солнечных, ветровых установок достигли Дания и Германия, но эти две страны имеют самую дорогую электроэнергию в Европе.

    "Главное, на что бы я хотел обратить внимание, это то, что они работают в чрезвычайно неустойчивом режиме, и это связано со спецификой этих двух энергоисточников… Расчеты ученых, в том числе датчан и тех же немцев, показывают, что если возобновляемые источники обеспечивают порядка 30% от потребления электроэнергии в стране, то для того чтобы компенсировать возможные режимы их неустойчивого функционирования, надо иметь запасные энергоисточники в объеме до 90% от суммарной мощности возобновляемых", – пояснил эксперт.

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    По словам Копчинского, в электроэнергетике Украины до 2030 года с ядерными источниками энергии и в течении ближайших пяти лет – с тепловыми источниками ситуация будет устойчивая.

    "Но что дальше? Ведь инвестиционный цикл в электроэнергетике, особенно если начинать с нуля, — это порядка 10 лет. Если мы имеем запас времени, предположим, до 2030 года, то уже сегодня мы должны начать проектировать новые энергоисточники — и ядерные, и тепловые. Уже сегодня мы должны созывать коллективы строителей-монтажников, уже сегодня надо ориентировать нашу промышленность на конкретные виды оборудования — и ядерного класса, и теплового класса. Это все очень трудные проблемы, очень трудные задачи, и если промедлить в решении этих вопросов, мы окажемся не готовы и будем очень близки действительно к энергетическому коллапсу", — подчеркнул Копчинский.

    Он отметил, что эта проблема известна экспертам, специалистам, о ней сказано и в новом варианте Энергостратегии.

    "Однако, на мой взгляд, такого акцентированного внимания к остроте, к сложности этой проблемы до сих пор не ощущается ни со стороны Минтопэнерго, ни со стороны более высоких инстанций. Тут каждый час, каждая минута очень и очень важна", — подытожил Копчинский.

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