Копчинский: медлить нельзя – Украина приближается к энергетическому коллапсу

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Управляющий комитет при Кабинете министров Украины одобрил проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

Приоритеты энергетической политики Украины, которые указаны в стратегии, – это отказ от антрацитового угля, дальнейшее использование атомной энергетики, интеграция объединенной энергосистемы Украины в европейский рынок электроэнергии, перенос пунктов приема-передачи транзитного газа с восточной на западную границу Украины, переход к стимулирующему тарифообразованию для энергокомпаний.

Сегодня основные потребности в электроэнергии в Украине обеспечивают атомные, тепловые и гидравлические электростанции. Почти 60%, а периодами и более, обеспечивает атомная генерация, порядка 25% – тепловая генерация и до 8% – гидравлические станции. И мало кто задумывается над тем, что в тепловой электроэнергетике работают блоки, которые были построены более 40 лет назад.

"Почти за полстолетия ничего нового с точки зрения новых энергомощностей не получила. Эти блоки работают, я бы сказал, на издыхании, и в любой момент можно ожидать аварийных остановок массового порядка. Да и вообще, если говорить о будущем электроэнергетики нашей страны, о решении проблем обеспечения энергией украинского общества, тепловые электростанции долго в таком состоянии просуществовать не смогут. Я бы назвал эту ситуацию критической, близкой к серьезному энергетическому коллапсу", – сказал экс-директор Государственного департамента атомной энергетики Украины Георгий Копчинский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, примерно чего-то подобного можно ожидать и от атомной генерации после 2030 года.

"Действительно, у большинства действующих ядерных энергоблоков тридцатилетний расчетный ресурс выработан или будет выработан в ближайшее время. Однако по мировому опыту, по заключениям соответствующих экспертных ведущих организаций и специалистов, эти блоки могли бы проработать еще порядка 20 лет. На более рассчитывать вряд ли приходится, потому что там уже будут играть роль очень серьезные факторы, связанные с целостностью корпусов реакторов, а это наиболее уязвимый элемент реакторных установок. И получается, что мы в течение ближайших двадцати лет должны каким-то образом решить задачу продления жизнеспособности не только атомной энергетики, но и реанимации тепловой энергетики”, – сказал эксперт.

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Сейчас все активнее продвигаются предложения перейти на возобновляемые источники энергии, однако, по утверждению Копчинского, это не решает проблемы в энергетике Украины. Он пояснил, что сегодня наибольших успехов в развитии солнечных, ветровых установок достигли Дания и Германия, но эти две страны имеют самую дорогую электроэнергию в Европе.

"Главное, на что бы я хотел обратить внимание, это то, что они работают в чрезвычайно неустойчивом режиме, и это связано со спецификой этих двух энергоисточников… Расчеты ученых, в том числе датчан и тех же немцев, показывают, что если возобновляемые источники обеспечивают порядка 30% от потребления электроэнергии в стране, то для того чтобы компенсировать возможные режимы их неустойчивого функционирования, надо иметь запасные энергоисточники в объеме до 90% от суммарной мощности возобновляемых", – пояснил эксперт.

По словам Копчинского, в электроэнергетике Украины до 2030 года с ядерными источниками энергии и в течении ближайших пяти лет – с тепловыми источниками ситуация будет устойчивая.

"Но что дальше? Ведь инвестиционный цикл в электроэнергетике, особенно если начинать с нуля, — это порядка 10 лет. Если мы имеем запас времени, предположим, до 2030 года, то уже сегодня мы должны начать проектировать новые энергоисточники — и ядерные, и тепловые. Уже сегодня мы должны созывать коллективы строителей-монтажников, уже сегодня надо ориентировать нашу промышленность на конкретные виды оборудования — и ядерного класса, и теплового класса. Это все очень трудные проблемы, очень трудные задачи, и если промедлить в решении этих вопросов, мы окажемся не готовы и будем очень близки действительно к энергетическому коллапсу", — подчеркнул Копчинский.

Он отметил, что эта проблема известна экспертам, специалистам, о ней сказано и в новом варианте Энергостратегии.

"Однако, на мой взгляд, такого акцентированного внимания к остроте, к сложности этой проблемы до сих пор не ощущается ни со стороны Минтопэнерго, ни со стороны более высоких инстанций. Тут каждый час, каждая минута очень и очень важна", — подытожил Копчинский.