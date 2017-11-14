Кузьмук: чтобы выйти на границу с РФ, придется уничтожить Донецк и Луганск

У украинской армии достаточно сил, чтобы выйти на границу с Россией, но это можно сделать только уничтожив города Донбасса, заявил заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

"Когда мы говорим, что за три года мы имели возможность восстановить нашу армию, но мы также дали возможность восстановиться, укрепиться и навести порядок наемникам. Кстати, у них очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все же может выйти на границу с Россией. По потенциалу мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие города. Там есть мирные жители, это наше население и они оттуда никогда не уйдут, потому что им не дадут", — заявил бывший глава Минобороны в эфире телеканала ZIK.

По словам Кузьмука, основные силы самопровозглашенных ДНР-ЛНР расположены в центре Донецка, Луганска, Горловки, Сватово.

"Для них мирное население это живой щит. Представьте, как можно штурмовать Донецк — это невозможно. Я могу даже в студии разработать и обосновать план деоккупации Донбасса, но по этим же причинам его выполнить невозможно", — отметил он.

В то же время экс-министр считает, что Украина также должна соответствовать гибридным методам. "Вопрос российской агрессии нужно решать, как это говорит политика, дипломатическим путем, но опираясь на военную мощь. Без этого мы не решим вопрос", — подытожил Кузьмук.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.