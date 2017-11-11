Климкин прокомментировал сообщения о 20 тыс миротворцев для Донбасса

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что есть план по количеству миротворцев для Донбасса, однако он только обсуждается, и точное число будет определено позже.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

"Мы разговариваем и о количестве, и о составе, там по определению не должно быть российских войск… относительно количества я скажу такую вещь — это не главное, главное это перекрыть границу, потом мы определимся", — сказал Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

На уточняющий вопрос ведущего, правда ли, что США предлагает 20 тысяч миротворцев, министр сказал: "Давайте не будем заниматься спекуляциями, у нас есть план, сколько нужно, и композиция, мы будем обсуждать это несколько позже, и это зависит от того, продвинем ли мы логику этой резолюции. Что касается количества, что касается логики, могу сказать, что разговоры ведутся, и у нас есть четкая позиция сколько нужно, чтобы держать весь Донбасс. Если я скажу 5 или 50, потом мне скажут, а почему я сказал 5 или 50. Когда смогу сказать больше — скажу", — сказал Климкин.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.