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    МИД: Украина, США, ФРГ и Франция согласовали проект резолюции по миротворцам

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (232)

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    По словам главы МИД Павла Климкина, готов текст резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, согласовали основные параметры с США, Германией, Францией, ведется работа с Великобританией.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, заявил в пятницу глава МИД Павел Климкин.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

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    "Я несколько часов назад разговаривал с Куртом (спецпредставитель США по Украине Курт Волкер — ред), мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой", — сказал Климкин в эфире телеканала "Интер".

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

    Между тем, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что предложенное США число миротворцев на востоке Украины в 20 тысяч человек создаст прямую угрозу Донбассу и усилит напряженность в регионе. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин также раскритиковал данное предложение, заявив, что предложенное США количество миротворцев для размещения в Донбассе превышает разумную необходимость, такая численность может помешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности.

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