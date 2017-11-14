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    В Раде идут дискуссии об определении даты начала агрессии РФ - Парубий

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (234)

    (обновлено: )10910
    По словам спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, "есть несколько подходов к определению, какой день считать днем начала агрессии России".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Определение России "государством-агрессором" — самая главная задача законопроекта о реинтеграции Донбасса, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. 

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    По его словам, в Раде "продолжаются дискуссии об определении даты начала российской агрессии и путей включения Крыма в проект закона №7163".

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    "Есть несколько подходов к определению, какой день считать днем начала агрессии России, есть дискуссия по поводу того, как должен быть приобщен Крым, чтобы Крым, как и оккупированные части Донецкой и Луганской областей, звучал полноценно", — заявил Парубий в эфире телеканала ICTV.

    Глава парламента отметил, что главная задача законопроекта — определение Российской Федерации на законодательном уровне государством-агрессором, поскольку важно, чтобы Россия понесла юридическую ответственность "за разрушенные города и судьбы сотен тысяч временно перемещенных лиц".

    По словам Парубия, в ходе подготовки ко второму чтению народные депутаты внесли в законопроект свыше 600 правок.

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    Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения

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