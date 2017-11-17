Краткая история украинско-венгерской борьбы в Берегово

РИА Новости Украина

Последние события в закарпатском Берегово, при которых представители украинских националистических организаций сняли со здания городского совета венгерский триколор, набирают обороты. И уже перерастают в международный скандал. Однако следует отметить, что это не первый инцидент с флагом Венгрии в городе, пишет издание Мукачево.net.

В первую очередь следует отметить, что использование венгерских флагов на зданиях учреждений, организаций и предприятий в закарпатском райцентре было официально разрешено еще в 2008 году. Такое решение приняли тогдашние депутаты Береговского городского совета, а подписал – мэр Иштван Гайдош. Последний, к слову, был активным участником "Антимайдана" в Киеве во время кровавых событий Революции Достоинства.

2008

Такое довольно спорное, по мнению многих политиков и политологов, решение стало началом отсчета и провокаций вокруг флагов. Причем не только венгерских…

В решении Береговского городского совета говорится о позволении использовать символику венгерского национального меньшинства наряду с государственной. Причем на зданиях и учреждениях всех форм собственности. Причина – 48% города, согласно переписи населения 2001 года, являются представителями национального меньшинства, то есть венграми.

Mukachevo.net Решение об использовании венгерских флагов на зданиях на Закарпатье

По факту это означало, что венгерский флаг отныне легально можно размещать рядом с флагом Украины. На протесты некоторых украинских общественно-политических организаций был стандартный ответ: это не государственный, а национальный флаг, символизирующий местное национальное меньшинство.

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Также венгерские флаги начали использоваться рядом с флагом Украины и в сессионных залах городского и районного советов.

Mukachevo.net Береговской городской совет

Mukachevo.net Береговской районный совет

Хотя следует заметить, что массовое вывешивание венгерских флагов на зданиях местных органов государственной власти и местного самоуправления на Закарпатье началось еще раньше и во многих случаях без каких-либо решений. Просто по факту проживания венгерского меньшинства в населенном пункте. Таким образом триколоры появляются на сельсоветах, школах, детсадах и ФАПах. Конечно, рядом с государственным украинским флагом.

2011

Еще дальше пошли депутаты Береговского районного совета, когда решили начинать заседания совета после исполнения Венгерского национального гимна – после Государственного Гимна Украины. Тогда заместитель председателя Закарпатского областного совета Андрей Сербайло назвал исполнение гимна соседнего государства на сессии представительного органа Украины "за пределами удивления". 21 июня Береговская межрайонная прокуратура внесла протест на такое решение Береговского районного совета…

Но вернемся к флагам.

Скажем, Демократическая партия венгров Украины (лидером которой тогда тоже был Иштван Гайдаш) возразила на обвинения в том, что флаг Венгрии на зданиях некоторых закарпатских сельсоветов и школ представляет угрозу территориальной целостности Украины. Председатель Ужгородского районного отделения партии, депутат райсовета Бейло Сане в частности отметил, что подобные обвинения – следствие политических амбиций других политических сил, которые не осведомлены в совместной украинско-венгерской истории. Флаги на сельсоветах и школах Сане называет не "флагами иностранных государств", а "красно-бело-зеленым флагом, который является символикой местных венгров".

На этом эта громкая тема понемногу начала утихать, ведь общество переключилось на другие политические баталии, а на Закарпатье на венгерские национальные флаги на зданиях уже мало кто обращал внимание.

Новая волна обострения ситуации вокруг флагов поднялась в 2013 году на фоне противостояния двух политических радикальных сил – венгерского "Йоббика" и украинской "Свободы". Причем, что интересно, снова в Берегово.

2013

Все началось с того, что 9 марта 2013 года в Берегово на здании, где находится офис-приемная депутата Европарламента от Венгрии, представителя "Йоббик" Бейли Ковача был установлен сине-золотистый флаг Секе (венгров) Трансильвании, добивающихся автономии на территории Румынии. Официальные власти Бухареста считают, что секеи пропагандируют сепаратизм и поэтому этот флаг запрещено вывешивать на государственных зданиях. Сам факт появления такого флага в Берегово не был, очевидно, противозаконным. Но довольно странным…

Далее 16 марта по улицам Берегово прошло шествие сторонников ВО "Свобода", приуроченное к 74-й годовщине Карпатской Украины. После молебна на улице Габора Бетлена выстроилась колонна, примерно из сотни человек. Они зажгли факелы и двинулись по улицам Берегово под громкие возгласы: "Один язык, одна нация, одна Родина – это Украина!", "Берегово – украинское!", "Помни чужак – здесь хозяин украинец!", "Будапешт – покайся!". Событие вызвало большой резонанс, особенно в венгерской прессе. В частности иногда факты искажались и акцию называли откровенно антивенгерской.

На этом откровенное противостояние между партиями из разных стран не завершилось. 5 апреля 2013 года в Берегово представители закарпатской ВО "Свобода" провели акцию протеста против антиукраинской политики венгерской партии "Йоббик". "Свободовцы" пикетировали приемную депутата Европейского парламента Бейли Ковача, где осуществлял прием парламентарий из Венгрии и один из лидеров партии "Йоббик" Иштван Савва. Этот пикет почти завершился дракой, поскольку представители обеих сторон откровенно провоцировали друг друга…

На рассвете 31 августа 2013 года неизвестные лица сняли флаг Украины с флагштока возле офиса партии "Свобода" в пгт Берегово и подожгли его в нескольких местах. После этого флаг демонстративно повесили на дереве рядом.

Фактически было совершено надругательство над государственными символами Украины – преступление, предусмотренное 338 статьей УК Украины, которая заключается в публичном надругательстве над государственными символами.

Милиция впоследствии установила, что преступление совершили четверо молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Береговского районного отдела милиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители одного из сел Береговского района. Большого общественного резонанса эта позорная история не имела. Насколько известно, вандалы заплатили лишь незначительный штраф за свои противоправные действия…

А в ноябре происходит еще одно событие, на которое мало кто обратил внимание. 8 ноября с участием госсекретаря МИД Венгрии Жолта Неймети на здании Закарпатского венгерского института в Берегово восстановили старый венгерский герб.

Mukachevo.net Обновленный венгерский герб на здании Закарпатского венгерского института в Берегово

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Также появилась большая надпись "Венгерский королевский суд". В учебном заведении говорят, что керамический герб изготовлен согласно архивным документам и фотографиям. Все как было раньше…

20 ноября неизвестные юноши с украинскими флагами пикетировали в Берегово приемную Бейли Ковача. Демонстранты держали транспаранты на двух языках (украинском и венгерском) – "Нам нужно спокойное Берегово!", "В Берегово должно быть спокойствие!", "Не позволим использовать регион как полигон политических противостояний!", "Не Turul – а Сокол, а не Karpatalja – а Закарпатье!", и тому подобное. Некоторые из лозунгов были написаны с грубыми ошибками. До сих пор не известно, кто это был и какую цель преследовали…

2014

И только потом, в марте 2014 года, с офиса Бейли Ковача в Берегово сняли табличку и флаг секеи. В прессе говорилось, что это было сделано под давлением Службы безопасности Украины. Деятельность евродепутата от партии "Йоббик", позже обвиненного в шпионаже в пользу России на территории Украины, была запрещена. Через определенный период "персоной нон грата" в Украине объявили и руководство венгерских праворадикалов.

Представительница Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС), политолог Каролина Дарчи в этом же году заявила, что "на Закарпатье существует две политические силы, которые расшатывают мир и спокойствие жителей области – это украинское ВО "Свобода" и представители венгерской партии "Йоббик". Обе являются право-радикальными и активно играют на национальных чувствах. Если "Свобода" привлекает в свои ряды украинских националистов, то "Йоббик" – венгерских". В статье упоминаются все предыдущие случаи. Среди них и поджог венгерского памятника на Верецком перевале, в котором некоторые СМИ тоже обвиняли представителей "Свободы".

Каролина Дарчи отмечает, что на самом деле жители многонационального Закарпатья всегда отличались толерантностью друг к другу. И поэтому межнациональные конфликты здесь являются искусственными.

Следует отметить, что с прекращением присутствия представителей венгерского "Йоббика" на Закарпатье, стало значительно меньше и конфликтных ситуаций на национальной почве.

Тема флагов прекратилась… Если не считать странного случая, когда мэрия в Берегово сняла 18-метровый флаг Украины с Дома культуры. Но впоследствии на некоторое время снова вернула его на место. Также культурная венгерская организация предлагала установить рядом с флагом Украины национальный флаг Венгрии. Но этого предложения депутаты городского совета не поддержали.

Mukachevo.net 18-метровое знамя Украины на Доме культуры в Берегово

2017

Однако напряжение снова появилось, уже в 2017 году. На этот раз обострились отношения Украины и Венгрии. В первую очередь, из-за неприятия руководства нашей соседки новой редакции закона "Об образовании".

Но новый виток обострения начался, как ни странно, тоже в Берегово. И тоже из-за венгерского флага.

В среду, 5 апреля 2017 года, местный житель разместил фотографии с якобы поврежденным венгерским флагом, который был установлен на горе Керек в Берегово. И это вызвало большой резонанс. Дошло даже до заявлений на уровне правительств Украины и Венгрии. В то же время в официальном заявлении Береговской РГА говорится, что венгерский флаг повредили НЕ вандалы, а ветер и дождь.

Mukachevo.net Поврежденный венгерский флаг на горе Керек в Берегово

А уже в октябре, когда отношения между странами набрали оборотов, появилась информация, что в селе Соломоново Ужгородского района неизвестные сняли со здания школы все венгерские символы – а именно флаг, в фойе – герб и гимн Венгрии. Директор школы утверждает, что мужчины представились сотрудниками СБУ.