Пристайко: Венгрия использует НАТО против Украины

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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что Венгрия использует НАТО против Украины, передает в четверг интернет-издание LB.ua.

Ранее МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО в декабре. По его словам, Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда украинский закон об образовании отбирает предварительно полученные права нацменьшинств. При этом представитель альянса сообщил РИА Новости, что заседание комиссии Украина-НАТО в декабре проводить не планируется. В тоже время, по данным Пристайко, комиссия запланирована на начало декабря на уровне глав МИД.

"Все, что делается венгерской стороной — это использование такого инструмента, как НАТО, который на самом деле заточен вовсе не для этого. А для того, чтобы решать вопросы безопасности стран-членов и таких партнеров, как мы… Это больше всего нас раздражает и беспокоит", — сказал Пристайко в четверг журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что обеспокоенность Венгрии языковой статьей украинского закона об образовании не утихает.

"Венгерская сторона продолжает делать бравурные заявления на фоне того, что НАТО пытается объяснить, что это просто рабочие процессы, ничего не отменяется и не блокируется", — отметил он, говоря о решении Венгрии ветировать заседание комиссии НАТО-Украина.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. По данным СМИ, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.