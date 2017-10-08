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    Стало известно, когда в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО

    (обновлено: )11102
    Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО.
    Символ НАТО в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Украине в 2010 году впервые пройдет Парламентская Ассамблея НАТО, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко на странице в Facebook.

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    "Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО. Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение", — написала Геращенко.

    Напомним, Парламентская ассамблея НАТО — межпарламентская организация стран-членов НАТО. Ассамблея собирается дважды в год, в ее работе принимают участие законодатели, делегированные национальными парламентами по партийным квотам, пропорциональным представительству партий в парламентах.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, как Киев намерен углублять сотрудничество с Евросоюзом, прежде чем для Украины "будет открыто членство" в ЕС и НАТО.

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