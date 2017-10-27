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    Политика

    Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина - НАТО"

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (259)

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    По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии "НАТО - Украина" в декабре.
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина — Организация Североатлантического договора" в декабре 2017 года, говорится в сообщении министерства иностранных дел Венгрии со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщают "Украинские Новости".

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
    Почему Венгрия перешла в наступление на Украину

    "Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии "НАТО — Украина" в декабре", — сказал Сийярто.

    Он заявил, что Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда, по мнению Сийярто, закон отбирает предварительно полученные права нацменьшинств.

    Кроме того, Венгрию беспокоит намерение депутатов Верховной Рады рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут "угрожать закарпатской венгерской общине".

    Министр отметил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, потому созыва комиссии "НАТО — Украина" требует единогласного голосования.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

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    В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным издания Magyar Nemzet, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании.

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