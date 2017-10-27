Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина - НАТО"

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КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина — Организация Североатлантического договора" в декабре 2017 года, говорится в сообщении министерства иностранных дел Венгрии со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщают "Украинские Новости".

"Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии "НАТО — Украина" в декабре", — сказал Сийярто.

Он заявил, что Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда, по мнению Сийярто, закон отбирает предварительно полученные права нацменьшинств.

Кроме того, Венгрию беспокоит намерение депутатов Верховной Рады рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут "угрожать закарпатской венгерской общине".

Министр отметил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, потому созыва комиссии "НАТО — Украина" требует единогласного голосования.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

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В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным издания Magyar Nemzet, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании.