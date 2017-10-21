Почему Венгрия перешла в наступление на Украину

РИА Новости Украина

4 июня 1920 года был подписан трианонский договор между Венгрией и странами Антанты – победительницами в Первой мировой войне. В результате договора страна потеряла две трети своей территории, существовавшей в рамках дуалистической Австро-Венгерской монархии, а несколько миллионов венгров стали диаспорой в соседних государствах, пишет Евгений Магда.

Эта небольшая историческая справка, на мой взгляд, во многом объясняет реакцию официального Будапешта на принятие Украиной закона "Об образовании". Фантомные боли по поводу былого величия нынешнего центрального государства во многом стали основой внутренней политики и периодически проявляются во внешней. Претензии по поводу "ущемления венгерского меньшинства" Венгрия периодически высказывает и другим своим соседям, но в рамках ЕС подобные действия могут получить обратный эффект (действия правительства Виктора Орбана и без того вызывают сомнения в демократичности процедуры), а по Сербии – способны спровоцировать воспоминания о репрессиях венгерских оккупантов во время Второй мировой войны. Поэтому Украина кажется наиболее удобным объектом демонстрации решимости венгерских властей отстаивать свою национальную идентичность, своеобразным козлом отпущения, хотя делегация УНР Трианонский договор не подписывала.

Украине следует помнить, что нас окружают государства с сильным имперским компонентом в общественном сознании. Речь не только о России и Турции, но и о Польше, Венгрии, Румынии. Стоит ли удивляться, что в Будапеште взяли курс на критику статьи 7 украинского закона "Об образовании", которая якобы ограничивает права венгерского меньшинства на получение образования на родном языке, еще на стадии его рассмотрения.

Отмечу, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сначала призвал Верховную Раду не принимать этот закон, потом заявил о блокировании любых евроинтеграционных инициатив Украины, а на днях (в Ужгороде!!!) призвал пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в связи с принятием этого закона. Напомню, что венгерский парламент единогласно осудил принятие закона "Об образовании", при этом местные парламентарии и министры отказываются от диалога с украинскими коллегами, зато регулярно посещают Закарпатье, где сильны позиции венгерской диаспоры.

Было бы слишком просто говорить о том, что Венгрия танцует под дудку Кремля, хотя ее отношения с Россией показательно теплые и доверительные. Речь, как представляется, в другом: российская пропаганда умело раскручивает чувствительные для Украины темы, а венгерские политики не пытаются реагировать иначе. Весной 2018 го там пройдут парламентские выборы, и тема защиты национальной идентичности венгров будет звучать довольно остро. Работать с ней куда привычнее и эффективнее, чем, например, выполнять решения суда ЕС о необходимости принимать на своей территории беженцев.

Педалируя "образовательную" тему в отношениях с Украиной, Венгрия нарочно делает это нарочито громко, начиная войну нервов. Если бы в Будапеште были полностью уверены в своей правоте, они бы занудно и выверено бомбили Киев дипломатическими нотами, но вместо этого устраивают внешнеполитический перфоманс. Призыв пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и ЕС – расчетливый ход, направленный на провоцирование растерянности еврочиновниками, еще не забывшими о последствиях голландского референдума весной 2016 года. В этом же контексте можно рассматривать и слушания по поводу закона "Об образовании", экстренно включенные в повестку дня сессии ПАСЕ.

Только неисправимый оптимист может считать, что Украина сможет подать заявку на вступление в ЕС во время премьерства Виктора Орбана. В других случаях возможности Венгрии повлиять на евроинтеграцию Украины не такие масштабные и большие. Дело в другом: такая реакция Будапешта должна стать катализатором для кристаллизации украинских национальных интересов, их четкого формирования и продвижения на мировой арене, ведь мы живем в конкурентном и неспокойном мире, где считаются с теми, кто способен отстаивать свою правоту.

Читайте также: Венгрия настаивает: Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС

Справка. Трианонский мирный договор был заключен между странами-победительницами в Первой мировой войне и Венгрией, которая потерпела поражение. Подписан 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля. Вступил в действие 26 июля 1921 года.

Договор юридически оформлял положение, фактически сложившееся в бассейне Дуная после войны. В результате была зафиксирована потеря Венгрией значительных территорий:

Трансильвания и восточная часть Баната были присоединены к Румынии;

Хорватия, Бачка и западная часть Баната вошли в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев;

Словакия и Подкарпатская Русь (украинское Закарпатье) вошли в состав Чехословакии;

Бургенланд был передан Австрии.

Численность венгерской армии ограничивалась 35-ю тысячами солдат и она должна была быть наемной.

Трианонский договор, в результате которого Венгрия потеряла 2/3 территории и населения (в том числе 3 миллионов этнических венгров), 88% лесных ресурсов, 8% производства чугуна и 6% банковско-кредитной системы, был воспринят в Словакии и Румынии как восстановление справедливости, а в самой Венгрии – как национальная трагедия.