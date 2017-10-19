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    Между США и Венгрией назревает дипскандал из-за свободы слова

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    США обеспокоены сокращением числа независимых публикаций в Венгрии, государственным финансированием рекламы в некоторых СМИ и увеличением контроля сторонников венгерского премьера над новостными изданиями.
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Венгрии накануне вызвало поверенного в делах США в стране Дэвида Костеланчика, заявившего о негативных тенденциях в области свободы слова в стране.

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    Выступая во вторник на мероприятии Венгерской ассоциации журналистов, Костеланчик заявил, что США обеспокоены сокращением числа независимых публикаций в Венгрии, государственным финансированием рекламы в некоторых СМИ и увеличением контроля сторонников венгерского премьера над новостными изданиями, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр Левенте заявил, что такие заявления могут быть приравнены ко вмешательству в парламентские выборы в стране, проведение которых планируется в следующем году, и подрывают взаимное доверие. В ходе встречи в среду представители венгерского МИД выразили Костеланчику свои возражения.

    Ранее сообщалось, что в ЕС скептически отнеслись к требованиям Венгрии по Украине. 

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