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    "Важны хорошие отношения". Министра образования пригласили в Венгрию

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    После встречи с Лилией Гриневич и Павлом Климкиным министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог пригласил ее в Будапешт, так как для этой страны важны "хорошие отношения" с Украиной.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог пригласил главу Минобразования Украины Лилию Гриневич посетить свою страну.

    Золтан в четверг в Киеве провел встречу с Гриневич и главой МИД Украины Павлом Климкиным. В ходе встречи обсуждался новый украинский закон об образовании.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
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    "Для нас очень важны хорошие отношения между Венгрией и Украиной… Госпожа министр, я приглашаю вас с визитом в Венгрию", — сказал Золтан по итогам встречи.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

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    В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным издания Magyar Nemzet, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании.

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