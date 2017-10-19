"Важны хорошие отношения". Министра образования пригласили в Венгрию

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог пригласил главу Минобразования Украины Лилию Гриневич посетить свою страну.

Золтан в четверг в Киеве провел встречу с Гриневич и главой МИД Украины Павлом Климкиным. В ходе встречи обсуждался новый украинский закон об образовании.

"Для нас очень важны хорошие отношения между Венгрией и Украиной… Госпожа министр, я приглашаю вас с визитом в Венгрию", — сказал Золтан по итогам встречи.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

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В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным издания Magyar Nemzet, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании.