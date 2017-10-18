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    Общество

    Погранслужба судится за земли на границе с Венгрией

    (обновлено: )94
    В погранслужбе сообщили, что на рассмотрении находится еще почти 70 таких дел, органами охраны границы ведется переоформление земельных участков, которые уже изъяты и используются пограничным ведомством.
    КПП Косино на границе в Венгрией
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины принимает участие в 70 судебных делах по возвращению в госсобственность частных земель на границе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
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    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией фактически являются "частными" землями, пограничники не имеют к ним полноценного доступа, и такое положение недопустимо.

    "На рассмотрении находится еще почти 70 таких дел. Кроме того, органами охраны границы ведется переоформление земельных участков, которые уже изъяты и используются пограничным ведомством, — говорится в сообщении.

    Ведомство сообщило, что пограничники и в дальнейшем будут проводить соответствующую работу, направленную на защиту законных интересов государства как на западной, так и на других участках государственной границы Украины.

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