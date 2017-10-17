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    В РФ считают, что Украина потеряет Венгрию как партнера

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (241)

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    Как заявил председатель Госсобрания Венгрии Ласло Кевер, его страна после появления на Украине закона об образовании разочарована в Украине, которую раньше считала надёжным партнером.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Украина в случае вступления в силу закона об образовании рискует потерять в лице Венгрии важного партнера и союзника, заявил председатель Госсобрания Венгрии Ласло Кевер на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

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    "Венгрия после появления на Украине закона об образовании разочарована в Украине, которую раньше считала надёжным партнером. В случае вступления его в силу, Украина рискует потерять в лице Венгрии важного партнёра и союзника", — сказал он.

    По словам Кевера, Венгрия видит среди причин принятия этого закона в Украине не здравый смысл, а только желание Киева "увеличить напряженность внутри своей страны".

    "Этот закон не приведёт к тому, что люди станут учить украинский язык", — считает венгерский парламентарий. По его словам, Венгрии нужны стабильные соседи, а принятый закон об образовании говорит о том, что Украина "совсем не стабильна".

    Кевер пояснил, что вступление закона в силу сделает невозможным обучение венгерских детей в Украине на их родном языке. Он также отметил, что имплементировать действие этого закона на территории русскоязычной Украины невозможно.

    "Мне кажется, там вы можете просто не обращать на него внимания", — заявил парламентарий.

    В конце сентября президент Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

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