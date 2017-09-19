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    Военные расходы Украины превышают обязательства для стран НАТО – Порошенко

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    Президент Порошенко отметил, что с помощью США Украине удалось "гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить армию - одну из сильнейших в мире".
    Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт»
    president.gov.ua

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Военные расходы Украины составляют более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО.

    Генерал-лейтенант Игорь Романенко
    Фото Украинский кризисный медиа-центр
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    Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США "Вест-Пойнт".

    Президент подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США Украине удалось "гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить армию — одну из сильнейших в мире".

    Порошенко напомнил о состоянии Вооруженных Сил Украины в 2014 году и о правовой норме, запрещающей доступ экспертов НАТО к военным институциям Украины.

    "Мне не нужно говорить, какие силы стояли за этой нормой. В консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем вместе работать над реформированием Вооруженных Сил Украины", — сказал Петр Порошенко и добавил, что гордится успехами Украины и США.

    "И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте", — резюмировал глава государства.

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    В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. Заявления Юнкера не остались без внимания Киева — представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями в связи с высказываниями президента ЕК о членстве Украины в НАТО и ЕС.

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