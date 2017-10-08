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    Экс-посол США в России поддержал идею вступления Украины в НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (285)

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    Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил о своей поддержке идеи вступления Украины в Североатлантический Альянс.
    radiosvoboda.org

    "Я продолжаю абсолютно поддерживать желание Украины и Грузии вступить в НАТО", — сказал Вершбоу в комментарии Радио Свобода

    По его мнению, Киеву нужно сделает многое, и власти это понимают.

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    Фото Украинский кризисный медиа-центр
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    "Я бы однозначно рекомендовал Грузии не сдаваться, Украине не отказываться от своих наибольших амбиций. И рано или поздно — надеюсь, что раньше — условия изменятся, и союз НАТО сделает то, что обещал в 2008 году", — заявил дипломат.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе.

    При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

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