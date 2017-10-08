Экс-посол США в России поддержал идею вступления Украины в НАТО

"Я продолжаю абсолютно поддерживать желание Украины и Грузии вступить в НАТО", — сказал Вершбоу в комментарии Радио Свобода.

По его мнению, Киеву нужно сделает многое, и власти это понимают.

"Я бы однозначно рекомендовал Грузии не сдаваться, Украине не отказываться от своих наибольших амбиций. И рано или поздно — надеюсь, что раньше — условия изменятся, и союз НАТО сделает то, что обещал в 2008 году", — заявил дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе.

При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.