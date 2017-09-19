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    Интервью

    Военный эксперт: вступление Украины в НАТО – сплошные убытки для ЕС

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    Украина движется к вступлению в НАТО уже 20 лет, однако и страна к этому не готова, и для Альянса выгодно не иметь обязательств перед нашим государством, считает кандидат военных наук Игорь Романенко.
    Генерал-лейтенант Игорь Романенко
    Фото Украинский кризисный медиа-центр

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Вступление Украины в Евросоюз  поддерживают 48% европейцев, а против — 52% жителей ЕС. Но при этом в ЕС больше процент людей, поддерживающих  членство Украины в НАТО, – около 58%.  Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в августе-сентябре парижским отделением социологического агентства Kantar Public. 

    В ходе опроса граждан Германии, Франции, Италии, Литвы, Великобритании, Польши и Нидерландов спросили об их отношении к гипотетическому вступлению в ЕС Турции, Марокко, России и Украины, а также о возможном присоединении нашего государства к структурам военно-политического блока НАТО. В каждой стране опросили по 1000 респондентов. 

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев: быть ли Украине членом ЕС и НАТО - несвоевременный вопрос

    Настроения европейцев, а также украинские перспективы стать членом Альянса, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель начальника Генерального штаба в 2006-2010-ом годах, кандидат военных наук Игорь Романенко

    Результаты опроса – показательны? Как коррелируют настроения населения стран-членов ЕС с позицией руководства НАТО? Ведь генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Альянс не готов обсуждать перспективу предоставления Украине плана действий по членству в организации.

    — Здесь надо рассматривать два подхода. Первый: вступление в принципе Украины в НАТО с учетом их, так сказать, прагматичного видения вопроса. Они не только не против, а даже очень за. 

    Потому что они умеют считать деньги, в общем-то, анализировать ситуацию, и для них принципиально важно, чтобы вопросы безопасности в Европе по восточным границам решали не столько они, их солдаты, а предположим, в данном случае восточноевропейские государства и в первую очередь Украина, может быть, Польша и Прибалтика. 

    Однако, еще более выгодным является то обстоятельство, чтобы не принимать в НАТО, потому что тогда включается в действие четвертая статья, говорящая о взаимной обороне, а так в общем-то Украина выполняет эти функции пограничные для них, и нет обязательств перед Украиной с их стороны, не говоря уже о военной поддержке, о всестороннем обеспечении, включая, предположим, хотя бы летальное оборонительное оружие. 

    Поэтому вот такой подход очень прагматичный, по-европейски, то есть сохраняют свою сытую и спокойную жизнь и в то же время должен оборонять эту жизнь кто-то другой, в данном случае Украина и восточноевропейские государства.

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    Согласно свежему опросу социологической группы GfK Ukraine, если бы референдум о членстве Украины в НАТО проводился сейчас, "за" проголосовали бы примерно 40% украинцев. То есть европейцы этого хотят больше, чем мы?

    — Это не совсем так. Потому что если обратиться к разным структурам социологическим, то за последнее время, год-два, во-первых, принципиально изменилась позиция по Украине, связанная с поддержкой, от 15% вступления Украины в НАТО пять лет назад до, по разным оценкам, до 60% сейчас. 

    Может быть, это крайне заангажированные структуры, но я думаю, что выше 50%, значительное количество таких структур подтверждает эту цифру. То есть 50-55%, все-таки я думаю. Это отражает состояние дел, связанное с тем, что мы уже многое проходили в своей истории, включая и нейтралитет, чем он обернулся сейчас — тремя годами войны. Это многому научило украинцев. Поэтому вот такой подход. 

    nato.int
    Украина не готова вступить в НАТО. А НАТО готово вступить в Украину

    Что можно сказать об информационной политике по поддержке Украины в странах НАТО? 

    — Во-первых, само НАТО, их структуры имеют соответствующие информационные центры, информационные структуры, которые занимаются этим вопросом. И в Украине аналогично, причем, уже давно с разным успехом и разной интенсивностью проводится эта работа. 

    Естественно, в последнее время делается еще больше, потому что коллективно решать вопросы обороны эффективнее, дешевле, меньше потерь и прочее. И в этом разобрались люди.

    Насколько реальны перспективы членства Украины в НАТО в ближайшие годы? Готова ли к этому наша армия? 

    — Мы уже движемся лет 15-20, если смотреть на эти вопросы, с различной степенью успеха в этом плане. Если вопрос принципиально готовы или не готовы — не готовы. 

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    Во-первых, много делается, и сейчас говорится о том, чтобы по армии до 2020-го года степень готовности была максимальная. Но вопрос в том, что не только вооруженные силы, а в целом государство и общество должно быть готово к такому шагу. И это более серьезно и требует более глубокой и тщательной работы, которая, в принципе, делается. 

    Во-вторых, большинство стран, которые вступали в НАТО, не были на 100% готовы, если не сказать, что все не были готовы. Большинство стран, которые вступали в НАТО, вступали в первую очередь, хотя стыдливо замалчивает эти вопросы руководство НАТОвское, по военно-политическим соображениям. 

    В данном случае относительно Украины соображения заключаются в том, чтобы, как мы уже начинали это интервью, не вступая в НАТО, Украина выполняла функции охраны, обороны с восточных рубежей в первую очередь от России. 

    Ранее военный эксперт Сергей Ковтун заявил, что министру обороны Степану Полтораку стоило бы назвать основные задачи реформирования ВСУ еще четыре года назад, поскольку наша армия отстает в оснащении от НАТО на два поколения. 

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