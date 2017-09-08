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    Общество

    Украина и Польша показали модернизированный под стандарты НАТО танк

    (обновлено: )42
    Как отметили в "Укроборонпроме", модернизированный танк PT-17 является результатом сочетания инженерной мысли оборонных комплексов Польши и Украины. Боевая машина создана на базе танка Т-72.
    Модернизированный танк РТ-17 совместного производства Украины и Польши
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017 представили модернизированный танк РТ-17 совместного производства Украины и Польши, сообщила в пятницу пресс-служба концерна "Укроборонпром".

    "PT-17 является результатом сочетания инженерной мысли оборонных комплексов Польши и Украины, который позволил за короткий срок, всего за пять месяцев, разработать, изготовить и предоставить все комплектующие, агрегаты и компоненты, чтобы на MSPO-2017 состоялась полноценная презентация нового танка", — говорится в сообщении.

    "Укроборонпром"
    Модернизированный танк РТ-17 совместного производства Украины и Польши

    По данным концерна, боевая машина создана на базе танка Т-72, она оборудована польским двигателем S1000R с автоматической трансмиссией ESM-350M. На танке установлена новая пушка КБМ2 калибра 120-мм, которая была изготовлена на предприятии "Укроборонпрома". Украинские инженеры полностью переделали механизм зарядки орудия. Кроме того на боевой машине установлены польские прицелы GOC-1 Nike и GOD-1 Iris. Модернизация также коснулась защиты танка, в том числе системы динамической защиты и электронной системы противодействия атакам.

    С польской стороны изготовлением комплектующих занималось предприятие "Bumar – Labedy" S.A, с украинской – предприятия концерна "Укроборонпрома".

    В сообщении говорится, что модернизированный танк РТ-17 соответствует стандартам НАТО.

    Ранее президент Петр Порошенко показал модернизированный на киевском заводе танк Т-72А.

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