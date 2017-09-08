Новинский о референдуме по НАТО: надо восстановить целостность страны

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО необходимо проводить после восстановления целостности страны хотя бы в части Донбасса, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Нужно обязательно учесть мнение жителей Донбасса и тех, кто живет пока на временно неподконтрольной территории. Этот референдум необходимо проводить после того, как будет восстановлена территориальная целостность, хотя бы в части Донбасса, установлено госуправление и контроль на госгранице. Только после этого нужно проводить референдум", — сказал нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

Он уверен, что "никто в НАТО нас не ждет", несмотря на заявления первых лиц ЕС и Альянса, а также тесное сотрудничество с Украиной.

"Очень много может быть сотрудничества, но для того, чтобы вступить в НАТО, нужно отвечать определенным критериям", — резюмирует Новинский.

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Напомним, в ходе ежегодного обращения к парламенту президент Украины Петр Порошенко не исключил, что инициирует референдум относительно вступления в ЕС и НАТО.