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    Новинский о референдуме по НАТО: надо восстановить целостность страны

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (30)

    (обновлено: )2210
    Член парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский отметил, что "никто в НАТО нас не ждет", несмотря на заявления первых лиц ЕС и Альянса.
    Вадим Новинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО необходимо проводить после восстановления целостности страны хотя бы в части Донбасса, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН
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    "Нужно обязательно учесть мнение жителей Донбасса и тех, кто живет пока на временно неподконтрольной территории. Этот референдум необходимо проводить после того, как будет восстановлена территориальная целостность, хотя бы в части Донбасса, установлено госуправление и контроль на госгранице. Только после этого нужно проводить референдум", — сказал нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

    Он уверен, что "никто в НАТО нас не ждет", несмотря на заявления первых лиц ЕС и Альянса, а также тесное сотрудничество с Украиной.

    "Очень много может быть сотрудничества, но для того, чтобы вступить в НАТО, нужно отвечать определенным критериям", — резюмирует Новинский.

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    Напомним, в ходе ежегодного обращения к парламенту президент Украины Петр Порошенко не исключил, что инициирует референдум относительно вступления в ЕС и НАТО.

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