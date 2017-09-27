В Польшу стягивают силы НАТО для масштабных учений

РИА Новости Украина

В понедельник начинается активная фаза учений Dragon-17. Как заявил министр обороны Польши Мачевевич, маневры впервые будут носить "весьма агрессивный характер" и озвучил цифру — 122 тысяч солдат, а не 17 тысяч заявленных ранее. И пока "Запад-2017" оценивали чуть ли ни как объявление войны, факт, что на территорию Польши стягиваются десятки тысяч иностранных войск, является куда более опасным для Польши, говорит один из лидеров партии Zmiana, публицист Конрад Ренкас в интервью Sputnik Polska.

@dpjankowski В понедельник началась активная фаза учений Dragon-17

Несколько дней назад огромный корабль доставил более тысячи единиц военного транспорта армии США. И это все в связи с тем, что в понедельник официально стартуют учения Dragon-201, которые пройдут на территории Польши. Как признал глава министерства национальной обороны Антони Мачеревич, "впервые они будут носить очень агрессивный характер". Почему именно сейчас?

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— Постепенно выясняется, с чем была вызвана истерика польских СМИ по поводу маневров "Запад — 2017" в Белоруссии. Просто, по традициям западной пропаганды, а особенно пропаганды Североатлантического альянса, нужно было обосновать собственные агрессивные действия, устрашая т.н. агрессией со стороны третьих стран. Это старая натовская стратегия, которая у поляков должна вызывать ассоциацию с аналогичными действиями Третьего рейха накануне Второй мировой войны.

Стоит ли напоминать, что гитлеровская Германия все свои агрессивные действия всегда оправдывала тем, что только обороняется. НАТО поступает точно так же. Каждую очередную натовскую агрессию предваряет пропагандистская "подготовка", которая объясняет, как бедная НАТО и его страны-участницы должны защищаться от агрессивных намерений других стран.

Хотя маневры Dragon-2017 масштабнее, чем недавно закончившиеся учения "Запад", которые, заметим, не завершились нападением России на Польшу или Литву (об этом уже заявлялось на обложках некоторых еженедельных изданий в Польше), и "Запад" обвиняли во всем, чем только можно, и считали его почти объявлением войны, — тот факт, что на территорию Польши стягивается несколько тысяч иностранных военных и огромное количество военной техники, уже, конечно, по мнению тех же самых журналистов, тех же услужливых аналитиков, не являются никаким актом агрессии.

Конечно, это может казаться смешным, с одной стороны, а с другой — вызывать беспокойство. Это как если бы нынешние польские власти нарисовали на себе и всех поляках мишень и сказали: "Стреляйте, мы готовы красиво умереть!"

Шума вокруг учений "Запад-2017" было много. Красной нитью проходило, что это угроза для соседей. Литовцы даже подали официальную жалобу в ООН. И тем не менее, все предостережения разошлись с действительностью. Оказалось, что угрозу для соседей представляют Dragon-2017. Мачеревич признался, что учениях примет участие 120 тыс.солдат вместо 17 тыс., заявленных ранее. При этом часть солдат останется в Польше, чтобы изменить соотношение сил на восточном фланге НАТО, как заявил политик. Это вызов, адресованный России. Как могут ответить те, против кого ведутся эти учения?

— Мы постоянно имеем дело с нагнетанием атмосферы войны на всей восточной границе Североатлантического альянса и западной границе России и Белоруссии. Все эти огромные массы войск, прибывающих в Польшу, в каком-то смысле являются элементом военной пропаганды. Пропаганды, которая легко может стать реальностью, реальностью трагической для Польши. Мы имеем дело с сокрытием факта, что польская армия сама по себе не экипирована должным образом.

Последние 25 лет были потеряны ради экспериментов в способах командования армией и заполнением складов Войска Польского списанным западным оружием, в основном немецким или американским. Подходящим, разумеется, когда речь шла о проведении колониальных миссий по велению американцев, но совершенно бесполезным, с точки зрения стратегии Польши. Сам министр Мачеревич говорит о продолжении этой политики.

Надо заметить, что нынешние крупномасштабные перемещения армий — не исключительный случай. Мы помним, что в сентябре и все последние месяцы НАТО проводит целую серию военных учений – не только в Польше, но на Средиземноморье, в Латвии, в Германии, Словении, Румынии, Болгарии, на дальних границах НАТО.

Везде, где только можно, что и провоцирует реакцию российской стороны. Надо помнить, что напряженная ситуация сложилась в Прибалтике, где стационируются войска НАТО, в основном британские. Мы все время имеем дело с реальной угрозой. Присутствие солдат НАТО везде может легко стать предпосылкой для перехода "холодной войны" в горячую стадию.

Как мы можем помнить, США уже много десятков лет все свои империалистические войны начинают с какого-нибудь случайного затопления собственного корабля или какой-то бомбардировки, которую никому не удалось предусмотреть, хотя все ее ждали. Американцы нападают на других, делая вид, что их спровоцировали.

По мнению американского аналитика Филиппа Петерсена маневры Dragon-2017 послужат отработке нападения. И хотя конфликт маловероятен, учения следует воспринимать серьезно. Видимо, в штабах Москвы и Минска так и сделают. Но что дальше?

— Концентрация в одном месте такого количества военных – не шутка. Ни одно ответственное руководство страны не может оставить без внимания и без реакции такую концентрацию армий у своих границ. НАТО – это агрессивный пакт, занимающийся исключительно нападениями, об этом мы не раз говорили. НАТО еще никого ни от чего не защитила.

REUTERS Vasily Fedosenko Президент Белоруссии Александр Лукашенко на учениях "Запад-2017"

Отработка стратегии явно наступательного характера, направленное на наших непосредственных соседей – Белоруссию и Россию, может привести к усилению конфликта и усугублению идущей "холодной войны". Нужно отменить санкции.

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Нужна разрядка во взаимоотношениях, реальное уважение, которое стало бы серьезной передышкой для экономик Центральной Европы, и в первую очередь Польши, которая несет серьезные убытки от экономической войны с Россией. И вместо того, чтобы гасить экономико-политическую войну, опасные мечтатели, стоящие у руля государства, мечтают о войне настоящей.

Надо помнить, что если бы дело дошло до настоящего военного конфликта с Белоруссией ли, с Россией ли, то первой жертвой станет Польша. Поэтому в интересе Польши сделать все, чтобы до этого дело не дошло. И это от Польши должно исходить предложение о разрядке, а не лететь искры войны.