Глава Пентагона: Россия делает все для подрыва единства НАТО

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия прилагает все усилия для подрыва влияния Штатов и угрозе единству НАТО.

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"Россия продолжает прилагать все усилия к тому, чтобы ограничить наше влияние, ограничить наши возможности и подорвать трансатлантический союз НАТО", — сказал шеф Пентагона на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

Мэттис также отметил, что в Тихоокеанском регионе серьезную конкуренцию и угрозу интересам США представляет Китай. В числе прочих угроз глава оборонного ведомства США традиционно упомянул КНДР и Иран.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия представляет угрозу для стран НАТО и США сделают все, чтобы ее предотвратить.