наверх
03.10.201722:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава Пентагона: Россия делает все для подрыва единства НАТО

    (обновлено: )901
    Мэттис отметил, что в Тихоокеанском регионе серьезную конкуренцию и угрозу интересам США представляет Китай. В числе прочих угроз глава оборонного ведомства США традиционно упомянул КНДР и Иран.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия прилагает все усилия для подрыва влияния Штатов и угрозе единству НАТО.

    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Мэттис намекнул о желании США использовать Украину против РФ – эксперт

    Читайте также: Рудяков: США учтут интересы России в вопросах по Донбассу

    "Россия продолжает прилагать все усилия к тому, чтобы ограничить наше влияние, ограничить наши возможности и подорвать трансатлантический союз НАТО", — сказал шеф Пентагона на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

    Мэттис также отметил, что в Тихоокеанском регионе серьезную конкуренцию и угрозу интересам США представляет Китай. В числе прочих угроз глава оборонного ведомства США традиционно упомянул КНДР и Иран.

    Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия представляет угрозу для стран НАТО и США сделают все, чтобы ее предотвратить.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Принятие Пенсионной реформы
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе