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12.09.201712:40
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    Военные учения НАТО Agile Spirit 2017 в Грузии

    (обновлено: )16
    Помимо грузинских и американских военных в учениях принимали участие представители Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана - всего более 1,5 тысяч военных.
    Канал თავდაცვის სამინისტრო на youtube
    В Грузии на полигоне Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2017.

    Помимо грузинских и американских военных в учениях принимали участие представители Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана — всего более 1,5 тысяч военных, пишет Новости-Грузия.

    Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года. Они являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО, в рамках которого грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.

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