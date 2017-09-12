Военные учения НАТО Agile Spirit 2017 в Грузии

В Грузии на полигоне Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2017.





Помимо грузинских и американских военных в учениях принимали участие представители Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана — всего более 1,5 тысяч военных, пишет Новости-Грузия





Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года. Они являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО, в рамках которого грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.



