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    Политика

    В Раде потребовали от Кабмина план вступления в ЕС и НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (284)

    (обновлено: )20007
    Как уточнил глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак, парламент должен принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Кабмин должен разработать план вступления Украины в Евросоюз и НАТО, заявил глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак.

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler
    Погребинский: Юнкер не сказал ничего нового, Украина - не ЕС и не НАТО

    Президент Петр Порошенко ранее заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути, станет членом ЕС и НАТО. По его словам, несмотря на то, что "некоторые политики внутри Украины и за ее пределами" не верят в перспективу вступления Украины в ЕС и в НАТО, Киев выполнит критерии для подачи заявки на членство в обеих организациях. Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

    "Этот курс требует не лирических слов, а четкой работы… По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Мы требуем от правительства разработать план вступления, который ляжет в основу такого законодательного акта", — сказал Бурбак в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

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    Бурбак отметил, что курс в ЕС и НАТО должен быть безальтернативным для патриотических сил.

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