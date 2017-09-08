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    Вице-премьер рассказала о сотрудничестве Украины и НАТО в 2018 году

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    Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что в следующем году Украина будет "выполнять годовой план, подобный тем, которые имели нынешние члены альянса при выполнении своих планов действия по членству".
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    УНИАН

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что годовая программа сотрудничества Украины с НАТО в 2018 году будет похожа на план действий по членству в альянсе.

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    "Сейчас мы уже начали подготовку программы (по сотрудничеству с НАТО – ред.) на 2018 год, и я надеюсь, что в следующем году мы действительно будем выполнять годовой план, подобный тем, которые имели нынешние члены альянса при выполнении своих планов действия по членству", — сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью украинскому интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе.

    При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

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