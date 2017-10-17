Днепропетровский облсовет разобрался с театрами и взялся за учителей

РИА Новости Украина

Областной институт последипломного педагогического образования, созданный в 1939 году, запланирован к реорганизации путем увольнения сотрудников и объединения его… с педучилищами. Об этом пишет днепровская газета "Горожанин".

Реформы любят тишину

Институт, обеспечивающий повышение квалификации и переподготовку учителей по современным стандартам, на правах коммунального заведения подчиняется областному совету. Именно оттуда начались его неприятности.

"О том, что на сессии облсовета собираются рассматривать вопрос о судьбе нашего института и его коллектива, мы узнали в прошлую пятницу случайно, от некоторых депутатов. Ни облсовет, ни департамент образования нам ничего официально не сообщали о таких планах, — рассказывает ректор института, академик Михаил Ильич Романенко. – Когда депутаты при обсуждении этого вопроса на комиссии по образованию спросили, почему нет представителей института, им ответили: "Они здесь не нужны, мы сами всё сделаем".

Как удалось узнать руководству, готовится объединение нашего института с педучилищами области – Днепропетровским, Никопольским и Желтоводским — в форме новой Академии непрерывного образования.

"Намерение вроде бы такое, с которым можно согласиться, чтобы педагоги получали в рамках одной академии образование от младшего специалиста до магистра и выше. Но настораживает то, что сделать это планируется не в форме объединения и реорганизации, а для начала предусмотрена ликвидация нашего института и увольнение всех 176 сотрудников. Как мы понимаем, делается это для того, чтобы в новую организацию взять только тех преподавателей, которые проголосуют за правильного, то есть угодного областной власти, ректора", — объясняет Михаил Романенко.

Он рассказал, что к нему уже звонили директора Днепропетровского и Желтоводского училищ – они тоже волнуются и ничего не понимают, им тоже ничего не говорят о судьбе их заведений.

"Наше требование заключается в том, чтобы все решения принимались прозрачно, с общественным обсуждением. А у нынешнего руководства облсовета такая тактика работы – не ставить вопросы напрямую, формулировать их максимально обтекаемо — например, "О работе некоторых коммунальных учреждений области" — и, избежав внимания общественности, протаскивать при помощи "машины для голосования", — говорит академик Романенко.

"Ликвидация – это очень болезненный процесс, это потом получение новых лицензий, новой аккредитации. Трудно будет сделать это быстро, минимум год учителя, которые сейчас у нас учатся, не смогут получить дипломы о втором высшем образовании и документы о повышении квалификации. Почему-то департамент образования вообще не хочет об этом думать", — жалуется доктор филологических наук, профессор Ольга Евгеньевна Высоцкая.

Крепкий орешек…

Как оказалось, поползновения оптимизаторов институт вынужден отбивать уже не первый год, независимо от фамилий и цвета партбилетов очередных "хозяев области". Впрочем, три года назад против объединения резко высказались и президент Академии педагогических наук Василий Кремень, и Министерство образования и науки.

Людмила Васильевна Писарева, старший преподаватель кафедры начального образования и председатель профсоюзного комитета, помнит ту историю досконально: "Три года назад мы уже переживали такой стресс, когда нас хотели "объединять". Но тогда мы сумели доказать, что такой институт нужен, на всю Украину всего четыре вуза такого профиля. Объединение с педагогическими колледжами – оно логично, но объединение должно быть путем вхождением их к нам на правах факультетов, а не ликвидация института, которая приведет к прерыванию учебный процесс. У нас сейчас огромные задачи и планы в связи с реформой образования, каждый год более 16 000 учителей проходят у нас подготовку. И не хотелось бы тратить время на споры и волокиту".

Поддержать педагогов пришел известный общественник Василий Сухов: "Еще при прошлой власти Институт последипломного образования хотели объединить с желтоводским институтом предпринимательства "Стратегия" и поставить своего руководителя. Мы эту попытку отбили. И тогдашняя власть к нашим выводам прислушалась. Но с нынешними "реформаторами" иметь дело ещё сложнее, и попытки пристроить своих людей в руководство не прекращаются. Я считаю, что при всех реформах образование и медицина — это те профессии, которые должны быть немного консервативными, сохранять и передавать моральные ценности. Бежать бегом тут может оказаться очень вредно".

Неудобная автономия

Право трудовых коллективов вузов самостоятельно избирать себе ректоров явно сидит в печенках у отцов области. Именно из-за невозможности просто освободить приглянувшееся кресло в приказном порядке приходится разрабатывать столь сложные комбинации.

Впрочем, этот мотив вряд ли единственный. Отдельный интересный вопрос – насколько будет урезан штат сотрудников и какая часть материальной базы института потеряется в процессе такой реформы?

"Еще два месяца назад на меня давили, пытаясь заставить написать заявление об уходе, — вспоминает Романенко. — Я отказался, потому что отвечаю за людей, которые меня выбрали два года назад. К нам приходила некая Аудиторская служба при облсовете — неконституционный орган, положение о котором не опубликовано и которое не имеет никаких полномочий, кроме как запугивать людей. Я им прямо сказал: если я что-то нарушил, есть криминал — подавайте собранные материалы в суд. Разумеется, в суд никто не пошел, потому что не с чем. Я собрал коллектив и поставил вопрос о доверии ректору. Поскольку коллеги меня поддержали, мы направили коллективное обращение к председателю Днепропетровского облсовета Прыгунову, но ответа за эти два месяца так и не дождались".

10 октября трудовой коллектив института вышел на митинг перед областным советом в попытке отстоять существование своего заведения.

Впрочем, их случай — лишь один из ряда повсеместной политики "экономить" на образовании: городской совет в это же время порывается оптимизировать музыкальные и художественные школы, а центральная власть последовательно сокращает количество стипендий и бюджетных мест в вузах.

"Кто открывает школу – тот закрывает тюрьму", — писал Виктор Гюго. О том, сколько из "сэкономленных" на школах средств потом придётся тратить на строительство тюрем для дичающих сограждан, реформаторы вряд ли задумываются.

Цитаты в тему: Опасения подтвердились

Общение с областными чиновниками, которые вышли из ОГА и облсовета к митингующим, подтвердило многие опасения педагогов. Вместо основной задачи института по повышению квалификации преподавателей ему передают функции обычного вуза: набор обычных студентов в связи с резким уменьшением госзаказа в Кироворожском пединституте и подготовку мастеров профессионально-технического образования.

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"Сегодня принят закон об образовании, который расширяет возможности департаментов влиять на образовательную политику. Поэтому институт должен измениться, — безапелляционно объясняет председатель депутатской комиссии по образованию Виктор Сыченко. — Либо научный совет сам принимает решение о переименовании и изменении устава в соответствии с требованиями нового закона, либо эти изменения принимает сессия облсовета. Вопрос обработан в ОГА, есть представление от них в облсовет. Будет три месяца работать ликвидационная комиссия, все люди должны быть уволены и потом трудоустроены снова.

Включая ректора?

— Он известный человек, профессор, доктор наук… Но на какой должности его оставить — это иной вопрос. Ему предлагалось место завкафедрой и советника нового ректора. Но объединять никого ни с кем мы не собираемся…

Почему эта информация закрыта и проекта решения до сих пор нет на сайте, хотя все они должны быть опубликованы за 20 дней?

— Должны, но еще каждый депутат или ОГА имеют право вносить свои предложения прямо во время сессии. Окончательного решения еще нет.

Почему за три года вы ни разу к нам не пришли и не поговорили с коллективом?

— У вас есть руководитель, Михаилу Ильичу вся информация доносилась, — отвечает Антон Демура, зам главы департамента образования ДнепрОГА".

Таким образом, версия о том, что реорганизация затеяна ради смены ректора, подтвердилась. Как подтвердилось и то, что областные чиновники просто не знают, что им делать с "ненужным" украинскому образованию Институтом повышения квалификации педагогов, отмечает автор статьи Григорий Глоба.