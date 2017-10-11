"Живем как в Средневековье". Жителям Днепра страшно ходить по улице

РИА Новости Украина

В издание "Горожанин" (Днепр) обратился житель города Виктор, который рассказал о проблемах уличного освещения в бывшем поселке им. Крупской. Причину обращения и ситуацию в целом описывает Александра Пшеничникова.

Проблема…

"В поселок я переехал 8 лет назад. Тогда же узнал о проблеме освещения на улице Каменской и начал добиваться от чиновников, коммунальщиков и депутатов, чтобы его отремонтировали, — говорит Виктор. - Каменская проходит через темную посадку от супермаркета "Варус" до завода "Прогресс". Этот участок не освещается, посадка — идеальное место для любителей легкой наживы. Еще там куча беспризорных собак, которых очень сложно назвать милыми и дружелюбными.

Ходить реально страшно! Причем не только женщинам, но и взрослым мужикам! Что уж говорить о детях, которые тоже ходят через посадку по темноте. Зимой-то темнеть начинает в 16:00! А что делать? Приходится идти на собственный страх и риск. Пока ребенок домой идет из школы, изведешь самого себя на работе!"

По словам Виктора, через темную посадку ходят ребятишки, проживающие на улицах Черкасской, Кропивницкого и в переулке Черкасском.

"Речь идет примерно о двух десятках детей, которые из-за отсутствующего освещения вынуждены бежать сломя голову через темную посадку! — рассказывает Виктор. - Чтобы понять, с какими сложностями мы сталкиваемся, нужно приехать и попробовать перейти посадку. Если на вас не кинулись собаки, не отобрали сумку или не дали по голове, считайте, что повезло!"

После 21:00 жители поселка через посадку в одиночку не ходят. Боятся. Приходится формировать специальные "группы прорыва" через опасную темноту.

УНИАН Свеча и лампочка

"Ходим по нескольку человек, встречаем своих жен, родителей, детей. Вообще, конечно, какой-то ужас. Рассказываю вам, а сам поверить не могу, что такие проблемы имеют место быть в современном, развивающемся городе! Средневековое село какое-то!" — возмущается горожанин.

На улице Каменской, по словам Виктора, расположены 14 столбов уличного освещения. Есть светильники, а кое-где — даже лампы и провода. И единственное, что нужно, чтобы люди могли безопасно добираться домой, — подключить освещение.

"Мы говорили о своей проблеме всюду, где только можно. Реакции никакой. Получаем на свои обращения отписки, и дело с концом, — вздыхает Виктор. — Очень хочется знать, планирует ли городская власть восстанавливать освещение на улице Каменской. И если да, то когда это произойдет? Сколько еще нам ходить и трястись от страха?!"

Мы выяснили, что трястись придется как минимум до Нового года.

…И решение

В Днепре за уличное освещение отвечает коммунальное предприятие "Горсвет", которому мы и переадресовали вопрос жителей поселка Крупской. В КП о проблеме Каменской хорошо известно. И готовы её решать. Но столбы освещения на улице, как выясняется, "ничейные".

"Дело в том, что улица Каменская (точнее объекты уличного освещения, которые расположены на ней) не находится на балансе нашего коммунального предприятия, — говорит сотрудница "Горсвета". - Но мы уже внесли эту улицу в список внебалансовых объектов. В настоящее время на сайте городского совета есть проект решения, который через сессию сделает КП балансодержателем, в том числе и сетей на ул. Каменской".

gazeta.dp.ua Заседание городского совета Днепра

После окончания процедуры принятия сетей уличного освещения на баланс КП отправит на Каменскую специалистов, которые обследуют опоры, фонари, определят, в каком состоянии они находятся, и включат необходимые работы в список ремонтов на будущий год.

"Пока объекты уличного освещения не находятся у нас на балансе, мы не можем ничего с ними делать. Не имеем права, так как работаем с бюджетными деньгами. Банально лампу заменить не можем в фонаре, которого нет у нас на балансе! Примем на баланс — будем думать, что делать. Проект решения горсовета уже есть, с ним может ознакомиться каждый", — сообщила сотрудница КП.

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Последствия непогоды в Днепропетровской области

Этот документ, в котором среди прочих улиц в списке значится улица Каменская, мы нашли. Обычно подобные решения не вызывают у депутатов желания спорить друг с другом. Поэтому есть огромная вероятность, что решение, расширяющее список балансовых объектов "Горсвета", будет проголосовано на ближайшей сессии городского совета.

Читайте также: Днепр, страда-2017: рейдерство и массовые кражи урожая

Что же касается освещения на расположенных рядом с Каменской улицах Черкасской и Кропивницкого, а также в переулке Черкасском, то, по словам сотрудницы КП "Горсвет", освещение там ремонтировали в прошлом году. Эту информацию жители поселка нам подтвердили, на этих улицах свет появился.