Днепровские последователи Хью Хефнера

GABRIEL BOUYS / AFP

РИА Новости Украина

Основатель Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Созданному им журналу исполнилось уже 65 лет. Его первый выпуск появился в декабре 1953 года. Обложку украсила сама Мэрилин Монро. Этот выпуск разошелся тиражом в 70 тысяч экземпляров, пишет Екатерина Шевцова.

Хефнер не просто создал журнал нового формата, он стал одним из основателей сексуальной революции. Несмотря на столь смелый акцент на женском теле, журнал публиковал и "серьезные материалы". На его страницах появлялись не только аналитические статьи, но и произведения Габриэля Маркеса, Яна Флеминга, Рея Брэдбери и Джека Керуака.

Напомним, что в 2015 году журнал полностью отказался от публикации откровенных снимков моделей в угоду увеличения своей аудитории среди подростков.

Дело Хефнера живет

Создание Playboy стало лишь одним из толчков для сексуальной революции. Интим перестал быть чем-то постыдным, все больше таблоидов начали освещать романы звезд и рассказывать о тонкостях любовного искусства. Появилось такое понятие как "женский оргазм" и целая индустрия начала производить всевозможные секс-игрушки и работать над усовершенствованием контрацептивов.

Отразилась сексуальная революция и на жизни нашего города. Если с начала 70-х Днепр мог "похвастаться" лишь небольшим количеством проституток, которые работали в основном при гостиницах, то к 90-м увидели свет уже и "фильмы для взрослых", и первые подпольные секс-шопы. Позже появляются эротические массажные салоны и стрип-клубы, где девушек заставляют вступать в интим с клиентами.

В 2000-х Днепр становится вторым городом после Киева по количеству агенств, которые предоставляют такую услугу как "секс по телефону".

Начиная с 2007-го в Днепре работают студии, где снимают порнофильмы и ведут чаты веб-модели. Конечно, все они нелегальные, ведь по закону за это грозит хороший штраф, а в некоторых случаях и тюремный срок (для сутенеров).

Хефнер и украинка Даша Астафьева

Одним из "кроликов" Хефнера стала украинская певица из группы "NikitA" Даша Астафьева. Она не только выступила на громкой вечеринке "Playboy" в знаменитом клубе "Rain" в Лас-Вегасе и снялась для обложки журнала, но и осталась погостить в особняке. По ее же словам, без интима не обошлось.

Фото из открытых источников Хью Хефнер и Даша Астафьева

Откровения бывшего "кролика" Playboy

Хэфнер по прозвищу Гэф прославился также и первым в истории особняком (где иногда проживало сразу более 60 красоток) – Playboy Mansion. Все они были юными подругами Хью, с которыми он появлялся в свете. Правда, в их обязанности входили и сексуальные услуги.

Американская модель Холли Мэдисон написала целую книгу о жизни в особняке Хефнера – "Кроличья нора: любопытные приключения и предостерегающие сказки от бывшего кролика Playboy".

Когда-то она была 20-летней официанткой, которую выгнали из школы за плохое поведение. На тусовке в ночном клубе Лос-Анджелеса к ней подошел Хью и предложил кваалюд (препарат, который улучшает половые функции). Затем ловелас пригласил ее в свой знаменитый особняк, чтобы "расслабиться". У девушки на тот момент не было жилья и она согласилась.

Мэдисон написала, что Хефнер выбирал "забитых" девушек до 28 лет. Все они были из очень бедных или неблагополучных семей. Их-то Хью и собирал в своем особняке.

"Дом рушился, ковер постоянно украшали следы от мочи собак Хефнера, в спальнях стояли старые, дешевые кровати и комоды. Втайне девочки не только курили в этих комнатах, но и на стороне имели мужчин, а Хеф ни о чем даже не догадывался. В каждой ванной комнате стоял поднос с вазелином, детским мылом и салфетками Kleenex", — написала бывший "кролик" Playboy.

При этом девушкам было строго-настрого запрещено покидать особняк, даже по состоянию здоровья. Возвращаться домой нужно было только до 9 вечера, а в соцсетях нельзя было писать грустные посты о своей жизни. Приводить гостей в дом тоже запрещалось.

REUTERS Lucy Nicholson/File Photo Хью Хефнер

Сам Хефнер в интервью Us Weekly заявил, что информация в книге неправдивая и его "экс-крольчиха" просто решила стать знаменитой.

Молодая жена не расстроилась из-за смерти Хью

Последняя жена "короля Playboy" – Кристал Харрис, 31-летняя платиновая блондинка с модельной внешностью. Из всех супруг Хефнера она стала рекордсменкой по количеству признаний ему в любви в СМИ. Правда, это не помешало красотке в последние минуты мужа сидеть на своей странице в Фейсбуке и рассматривать платья.

Только получив множество гневных комментариев от пользователей соцсети, Кристал удалила все посты о платьях у себя на странице за последние сутки. Все эти фото модных трендов девушка размещала, пока ее супруг бился в предсмертной агонии.

Справка

Хью Хефнер родился в семье учителей в Чикаго 9 апреля 1926. После окончания школы он пошел в армию (воевал в последние месяцы Второй мировой войны). В это же время писал для военных газет.

После армии Хью Хефнер закончил психологический факультет Иллинойского университета. Тогда же он увлекся издательством, рисовал карикатуры. Именно в этот период возникла идея создать новый мужской журнал.

GABRIEL BOUYS / AFP Хью Хефнер

Доработав в рекламном отделе журнала Esquire, Хефнер уволился из-за отказа в повышении зарплаты: с тех пор занялся накоплением капитала для создания собственного издания.

Рабочим названием журнала было "Мальчишник" (Stag Party). Поразмыслив, Хефнер отказался от этого названия, чтобы не вступить в конфликт с существующим на тот момент "мужским журналом" Stag Magazine, и не прогадал.

В 70-м, расширяя границы своей аудитории, Хефнер запустил версию Playboy, напечатанную шрифтом Брайля. Она стала первым мужским журналом, изданным для незрячих.

Несмотря на репутацию ловеласа, Хью был трижды женат и с двумя своими первыми женами прожил по 10 лет. В третий брак Хеф вступил в 2012 году с молодой моделью Кристал Харрис, которая на 60 лет моложе его.