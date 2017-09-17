Из Днепра: иностранные "ученые" часто приезжают к местным девушкам

РИА Новости Украина

Полиция прикрыла канал международного секс-туризма в Днепре, в который были втянули около трех десятков девушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепре.

Так, солидные иностранцы за 40, преимущественно из Турции, в четверг прибывали в Запорожье или Харьков, откуда их трансфером доставляли до Днепра. По легенде, все они приезжали на научные конференции. Как выяснилось, в программу "конференции" был включен только один вопрос — секс-развлечения, пишет издание 056.ua.

"Незаконный бизнес организовал гражданин Азербайджана 1991 года рождения, имеющий постоянный вид на жительство в Украине. Под вымышленными предлогами, как научные конференции, встречи в рамках международного сотрудничества или обмена опытом, иностранцы прилетали в Украину.

На месте "ученых" поселяли в гостинично-ресторанных комплексах города и знакомили с "программой" пребывания. По желанию иностранцев, девушек им привозили по месту поселения или везли к месту, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми хотят провести секс-тур.

Некоторые туристы даже включали в свой сжатый график пребывания экскурсию по городу с выбранным гидом", — рассказал заместитель начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Роман Захаров.

По словам полицейского, стоимость такого тура для иностранцев составляла несколько тысяч долларов США и включала преимущественно четыре дня с четверга по воскресенье. Сумма самой услуги зависела от продолжительности общения с девушками и особенностей предоставления секс-услуги и доходила до 3500 гривен.

Уже известно, что к оказанию секс-услуг было привлечено около трех десятков девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

"На сайте знакомств мужчина кавказской национальности предложил мне работу в сфере интимных услуг. То есть оказывать интимные услуги иностранцам и делить с ним прибыль пополам", — рассказывает одна из девушек.

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В ночь с восьмого на девятое сентября правоохранители на территории одного из гостинично-развлекательных комплексов города задержали организатора незаконного бизнеса. На тот момент он как раз "обеспечивал" туристов из Турции девушками для разврата.

Associated Press Alberto Di Lolli Проституция

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ст. 302 УК (сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и других фактов преступной деятельности.