Резня в Днепропетровской области. Парень напал на девушку из ревности

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Павлограде Днепропетровской области парень нанес ножевые ранения своей девушке на почве ревности, сообщает областное отделение полиции.

"По словам потерпевшей, сожитель постоянно ее ревновал. На этой почве и возникла ссора. Когда у мужчины закончились аргументы, он схватил нож и нанес женщине многочисленные резаные раны. Потерпевшая самостоятельно вызвала полицию и скорую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Павлоградского отдела полиции. Установлено, что потерпевшей — 31 год, проживает в г.. Павлограде со своим сожителем. Пострадавшую доставили в городскую больницу с многочисленными колото-резаными ранениями. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", — сообщает подробности полиция.

dp.npu.gov.ua Резня в Николаеве

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115 УК Украины (покушение на совершение убийства) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается досудебное следствие.

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