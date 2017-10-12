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    Происшествия

    Резня в Днепропетровской области. Парень напал на девушку из ревности

    (обновлено: )16120
    В полиции сообщили, что ревнивец схватил нож и нанес женщине многочисленные резаные раны. Потерпевшая самостоятельно вызвала полицию и скорую помощь, она в реанимации.
    Резня в Николаеве
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Павлограде Днепропетровской области парень нанес ножевые ранения своей девушке на почве ревности, сообщает областное отделение полиции.

    "По словам потерпевшей, сожитель постоянно ее ревновал. На этой почве и возникла ссора. Когда у мужчины закончились аргументы, он схватил нож и нанес женщине многочисленные резаные раны. Потерпевшая самостоятельно вызвала полицию и скорую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Павлоградского отдела полиции. Установлено, что потерпевшей — 31 год, проживает в г.. Павлограде со своим сожителем. Пострадавшую доставили в городскую больницу с многочисленными колото-резаными ранениями. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", — сообщает подробности полиция.

    dp.npu.gov.ua
    Резня в Николаеве

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115 УК Украины (покушение на совершение убийства) Уголовного кодекса Украины.

    Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается досудебное следствие.

    Ранее сообщалось, что в помещении прокуратуры Черниговской области совершено нападение на прокурора. Женщину ударили топором по голове в собственном кабинете.

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